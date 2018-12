Textul a fost adoptat in a treia lectura de Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, in contextul in care ultimele manifestatii organizate la chemarea opozantului Aleksei Navalnii au fost marcate de o puternica mobilizare a tinerilor, provocand de fiecare data cateva sute de arestari, informeaza France Presse."Implicarea unui minor intr-un eveniment, un miting, o manifestatie, un mars sau pichetare neautorizate (...) se pedepseste cu amenda de la 30.000 la 50.000 de ruble (395 pana la 660 de euro la cursul de schimb curent), 100 ore de munca in folosul comunitatii sau arestare administrativa de pana la 15 zile", se arata in textul publicat pe website-ul parlamentului.In caz de recidiva, pedeapsa ar putea creste pana la 30 de zile de inchisoare. Textul trebuie validat acum de senatori, de obicei o formalitate, apoi promulgat de Vladimir Putin "Ei au votat aceasta lege special pentru mine", a reactionat pe Twitter opozantul numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, el insusi condamnat la mai multe pedepse scurte cu inchisoarea pentru organizarea unor manifestatii neautorizate.Un militant rus pentru drepturile omului in varsta de 77 de ani, Lev Ponomariov, este in prezent in inchisoare dupa ce a fost condamnat la inceputul lunii decembrie la 25 de zile de detentie - o pedeapsa redusa mai tarziu la 16 zile - pentru incalcari repetate ale legii privind demonstratiile de masa.Vezi si Google a scos de pe YouTube clipurile lui Alexei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, la solicitarea Moscovei ...citeste mai departe despre " Rusia: Implicarea minorilor in manifestatii se va pedepsi cu inchisoarea " pe Ziare.com