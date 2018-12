"Guvernul rus a decis sa interzica intrarea in Federatia Rusa a unor marfuri care provin din Ucraina sau care tranziteaza teritoriul ucrainean", se arata intr-un comunicat transmis de autoritatile ruse, care insoteste lista produselor ce fac obiectul acestei interdictii.Printre produsele interzise se numara graul, uleiul de floarea soarelui, ciocolata, painea, conservele de fructe si legume, dulceturile, berea si vinul, pampersii, precum si anumite tipuri de mobila si de motoare.Interdictia intra imediat in vigoare, precizeaza comunicatul, care subliniaza de asemenea ca aceste masuri sunt luate ca raspuns la "actiunile inamicale ale Ucrainei fata de cetateni sau entitati juridice din Rusia ".Rusia este supusa din 2014 unei serii de sanctiuni economice ucrainene si occidentale in special din cauza anexarii Peninsulei Crimeea, in sudul Ucrainei.Kievul si Occidentul reproseaza de asemenea Rusiei ca ii sustine militar pe separatistii prorusi in estul Ucrainei, lucru dezmintit de Moscova.Mai multe tari occidentale, dar si Kievul, au acuzat de asemenea Rusia de "actiuni ilegale" in urma unei recente dispute maritime in Marea Neagra, iar presedintele american Donald Trump si-a anulat intalnirea cu Vladimir Putin prevazuta cu ocazia summitului G20 din Argentina din urma cu circa o luna.Miercuri, presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat introducerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei, in special pentru "agresiunea impotriva statului ucrainean in Marea Neagra".Cu o zi in urma, Rusia anuntase la randul sau ca a adaugat 245 de personalitati si sapte companii ucrainene pe lista sa de sanctiuni economice impotriva Ucrainei. ...citeste mai departe despre " Rusia interzice importurile din Ucraina pentru zeci de produse, in replica la sanctiunile Kievului " pe Ziare.com