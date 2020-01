La aceasta editie, care se va desfasura din 23 august pana in 5 septembrie, sunt asteptati 6.000 de militari, a precizat ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, in timpul unei conferinte de presa retransmise pe site-ul ministerului, informeaza AFP.Acest concurs presupune zeci de provocari legate de numeroase specialitati militare, cum ar fi saltul cu parasuta, demontarea si remontarea de arme. Una dintre probele cele mai populare, biatlonul cu tanc de asalt, este o cursa ce alterneaza cu tiruri de precizie cu tunul."Pentru a face aceste dueluri si mai spectaculoase, noi am majorat dificultatea parcursurilor si criteriile de notare", a adaugat Serghei Soigu.Inaugurate in 2015, aceste jocuri reunesc in special tarile din fosta Uniune Sovietica, foste regimuri comuniste ( China , Vietnam, Angola) sau state apropiate de Rusia ( Iran India ). Mai mult de 20.000 de militari din 40 de tari au participat deja la ele, potrivit Ministerului Apararii rus.Anul trecut, militari greci, a caror tara este membra in NATO, au participat la aceasta competitie, plasandu-se pe locul 30 din totalul celor 39 de tari concurente. De asemenea, au participat observatori din partea Frantei, SUA, Turciei si Slovaciei, toate tari membre ale NATO. ...citeste mai departe despre " Rusia cheama tari NATO la ''jocuri armate internationale'', inclusiv un biatlon cu tancuri de asalt " pe Ziare.com