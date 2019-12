Rusia isi inconjoara intregul teritoriu cu radare capabile sa detecteze amenintari de la mii de kilometri

"In viitor, va fi creat un sistem asemanator cu cel privind avertizarea impotriva atacurilor cu rachete", se mentioneaza intr-un comunicat al ministerului.Noul sistem, potrivit planurilor Ministerului Apararii rus, va include statii-radar de tip Container (29B6), care monitorizeaza spatiul aerian pe distante lungi pana la mii de kilometri (in engleza over-the-horizon radar), dintre care prima a intrat in serviciu la 1 decembrie in Mordovia (500 km sud-est de Moscova).Acest nou radar este capabil sa monitorizeze decolarea mai multor avioane simultan, lansarile rachetelor de croaziera sau a unor aparate hipersonice la o distanta de 2.000 de km de granitele de vest si de sud ale Rusiei.Astfel, sustine ministerul, armata rusa dispune de timpul necesar pentru a-si articula riposta sau de a respinge un eventual atac impotriva unor obiective de pe teritoriul Federatiei Ruse.Urmatoarea statie-radar de acest tip urmeaza sa acopere directia arctica. "Este posibil ca evolutia ulterioara a acestui sistem de detectare radar sa vizeze directia arctica, la ceea ce noi lucram in prezent", a declarat constructorul-sef al statiei-radar Container, Mihail Petrov, citat de TASS.Statia-radar devenita operationala cu o zi in urma face parte din aceeasi clasa de monitorizare pe distante lungi (over-the-horizon radar), care se bazeaza pe receptia unui semnal radio reflectat de ionosfera.La ora actuala, Rusia dispune de un sistem neintrerupt de-a lungul granitelor sale de avertizare in caz de atac cu racheta, acest sistem avand la baza radare moderne de tip Voronej destinate sa detecteze eventualele lansari de rachete balistice (asupra teritoriului rus), conform Interfax. Radare de acest tip sunt instalate in regiunile Leningrad, Irkutk, Kaliningrad, Orenburg, precum si in tinuturile Krasnodar, Krasnoiarsk si Altai.La inceputul lunii octombrie, comandantul adjunct al Fortelor aerospatiale ruse, generalul Igor Morozov, declarase pentru Interfax ca un nou radar de tipul Voronej-M urmeaza sa inceapa sa fie construit pana la sfarsitul acestui an in Sevastopol, unde se afla amplasata baza Flotei Rusiei din Marea Neagra in Crimeea."In prezent sunt c ...citeste mai departe despre " Rusia isi inconjoara intregul teritoriu cu radare capabile sa detecteze amenintari de la mii de kilometri " pe Ziare.com