Rusia reactioneaza la sanctiunile impuse de Bruxelles: Nu vom lasa fara raspuns actiunile inamicale ale UE

"Pe 15 martie, Consiliul UE a adoptat masuri restrictive unilaterale vizand cetateni rusi. Pretextul includerii compatriotilor nostri pe lista sanctiunilor nelegitime a UE este marcat de ipocrizie si cinism.Sunt vizati angajati ai Serviciului Politiei de Frontiera din Rusia care isi indeplinesc in mod curajos sarcinile de a proteja granitele de stat", anunta Ministerul rus de Externe intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei."Acuzatiile Uniunii Europene ca Rusia ar fi incalcat legislatia internationala si ar fi aplicat fara motiv forta sunt absolut neadevarate", precizeaza institutia.Administratia considera "regretabil" faptul ca Uniunea Europeana s-a raliat autoritatilor din Ucraina, care "au distorsionat" evenimentele produse in noiembrie 2018 in Stramtoarea Kerci."Rusia nu va lasa fara raspuns actiunile inamicale ale Uniunii Europene", a avertizat Ministerul rus de Externe.Sanctiuni comune UE-SUA- Canada Uniunea Europeana, Statele Unite si Canada au impus, vineri seara, noi sanctiuni impotriva Rusiei, din cauza incidentului maritim din Marea Azov, a activitatilor din estul Ucrainei si a anexarii regiunii ucrainene Crimeea.Uniunea Europeana a anuntat sanctiuni impotriva oficialilor din cadrul serviciilor de securitate ucrainene implicati in incidentul maritim produs pe 25 noiembrie 2018 in Stramtoarea Kerci, in nordul Marii Negre. Nave militare ruse au capturat ambarcatiuni ucrainene care se indreptau spre Marea Azov, pe 25 noiembrie 2018, arestand 24 de militari ucraineni.Departamentul american al Trezoreriei a anuntat masuri impotriva a patru membri ai Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) implicati in incidentul maritim ruso-ucrainean.La randul sau, Canada a introdus sanctiuni care vizeaza 114 persoane si 15 enititati ruse."Statele Unite si partenerii transatlantici nu vor permite ca agresiunile continue ale Rusiei impotriva Ucrainei sa ramana nesanctionate", afirma Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei.