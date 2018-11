Rusia recunoaste, in premiera, ca a blocat tot Internetul pe mobil ca sa impiedice comunicarea la proteste

Acesta este primul caz in Rusia cand autoritatile recunosc ca au restrictionat deliberat accesul la retelele de socializare, cum ar fi Facebook sau Twitter , pentru ca acestea sa nu poata fi folosite pentru a organiza proteste antiguvernamentale, precizeaza Reuters.Masuri similare au fost utilizate anterior in Orientul Mijlociu in timpul revoltelor populare cunoscute sub denumirea de Primavara araba, cand guvernele au limitat accesul la serviciile de date mobile, conform activistilor si operatorilor de telefonie mobila.Documentul consultat de Reuters, provenit de la biroul din Ingusetia al autoritatii de reglementare Roskomnadzor, releva ca serviciile wireless 3G si 4G au fost dezactivate in Ingusetia intre 4 si 17 octombrie, in "baza unei decizii motivate a fortelor de ordine".Respectivul document nu mentioneaza protestele si nici care sunt exact autoritatile de la care a venit aceasta decizie.Serviciul Federal de Securitate (FSB) si Ministerul de Interne rus nu au dat curs solicitarii Reuters de a face unele comentarii cu privire la documentul mentionat.Un purtator de cuvant al Roskomnadzor nu a dorit nici el sa spuna de ce serviciile de telefonie mobila au fost oprite in Ingusetia.Protestele au izbucnit in Ingusetia, o regiune cu o majoritate musulmana din sudul Rusiei, la 4 octombrie, dupa semnarea unui acord privind delimitarea frontierei administrative cu Cecenia, ce prevedea un schimb de teritorii.Manifestantii, care s-au adunat cu miile in capitala republicii Ingusetia - Magas -, au denuntat ca un teritoriu prea mare trece la Cecenia, cerand anularea acordului.In ianuarie 2011, in timpul revoltei din Egipt impotriva presedintelui Hosni Mubarak, autoritatile au blocat complet accesul la Internet si partial la telefonia mobila. Vodafone Egypt declarase ulterior ca ordinul de incetare a furnizarii serviciilor de comunicatii a fost primit de catre toate companiile de telecomunicatii din tara.O luna mai tarziu, serviciile de comunicatii in momentul protestelor au fost oprite de autoritatile din Libia. Iar in decembrie 2017, in timpul mitingurilor din Iran , autoritatile au blocat accesul la mesage ...citeste mai departe despre " Rusia recunoaste, in premiera, ca a blocat tot Internetul pe mobil ca sa impiedice comunicarea la proteste " pe Ziare.com