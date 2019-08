Rusia pledeaza pentru revenirea la principiile din Memorandumul Kozak, potrivit ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, citat luni de Radio Chisinau, cu referire la media ruse.In cadrul unui forum de tineret (foto), Lavrov a spus Rusia pledeaza pentru solutionarea politica a conflictului de pe Nistru si revenirea Transnistriei in componenta Republicii Moldova, care sa-si pastreze suveranitatea si neutralitatea."Federatia Rusa nu a recunoscut Republica Moldoveneasca Nistreana. Federatia Rusa este parte a procesului de reglementare a acestui conflict pe baza criteriilor respective. Principiul numarul unu: statut special pentru Transnistria, coordonat cu Tiraspolul, astfel incat Republica Moldova sa-si pastreze suveranitatea, adica sa nu fie absorbita de nimeni ca stat si sa-si pastreze statutul de neutralitate, adica sa nu adere la blocuri militar-politice", a subliniat Serghei Lavrov, citat de portalul rusesc PolitNavigator.Ministrul rus de externe a mai spus ca "aceste principii au fost coordonate cu multi ani in urma, la inceputul anilor 2000" si ca, in baza acestor principii, urma sa fie semnat Memorandumul Kozak, pe care Chisinaul l-a respins in ultimul moment.Memorandumul Kozak a fost un proiect de reglementare a conflictului transnistrean, coordonat de actualul vicepremier rus, Dmitri Kozak. El a fost lansat de catre Moscova in 2003 si prevedea solutionarea crizei transnistrene in urma unor tratative directe intre Chisinau si Tiraspol, precum si acordarea dreptului de veto partii transnistrene in problemele de politica externa ale Republicii Moldova, dar si mentinerea unei baze militare ruse in Republica Moldova timp de cel putin 25 de ani, aminteste Radio Chisinau. ...citeste mai departe despre " Rusia reia ideea ca R. Moldova poate recapata Transnistria, daca nu adera la NATO si nu se uneste cu Romania " pe Ziare.com