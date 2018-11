Generalul Mark Carleton-Smith, in varsta de 54 de ani, a spus acest lucru in cadrul primului sau interviu acordat din noua pozitie.El a adaugat ca, pe langa amenintarea de ordin militar, Rusia mai este periculoasa si pentru ca dezvolta modalitati neconventionale de destabilizare a altor natiuni, pregatindu-se de razboi atat in spatiul cibernetic, cat si in cel cosmic.Prin urmare, Mark Carleton-Smith insista ca Marea Britanie si aliatii sai sa nu submineze strategiile de atac al tarii conduse de Vladimir Putin , transmite The Telegraph.Citeste si: Putin ameninta: Tarile care gazduiesc sisteme balistice americane vor fi tinte ale RusieiCe cred romanii despre rusiRomanii au fata de Moscova, mai degraba, un sentiment de teama decat unul de ura. Aceasta concluzie se desprinde din primul studiu romano-american desfasurat simultan in tara noastra si in SUA, la jumatatea lunii octombrie, realizat de INSCOP si Polling Company.Totusi, parerile romanilor privind mentinerea sanctiunilor SUA impotriva Rusiei sunt impartite. Aproape 30% dintre cei chestionati sunt de parere ca mentinerea acestor sanctiuni ar fi in avantajul Romaniei, in timp ce alti 30% cred ca nu ar fi un lucru bun pentru tara.De asemenea, 26% considera ca mentinerea acestor sanctiuni nu este nici in avantajul, nici dezavantajul Romaniei. De asemenea, se remarca un procent ridicat al nonraspunsurilor -18%, ceea ce indica o slaba cunoastere a subiectului. ...citeste mai departe despre " Rusia reprezinta o amenintare mult mai mare decat teroristii islamici, spune noul sef al Armatei britanice " pe Ziare.com