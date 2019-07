Potrivit acestuia, Rusia a stabilit interdictie pentru circulatia maritima in zonele pe unde ar urma sa treaca gazoductul TurkStream. Ele coincid cu ruta prevazuta pentru Blue Stream."Aceasta inseamna ca Rusia se pregateste sa transforme Marea Neagra in asa-numita 'ora Z' intr-o zona pe care sa o controleze in totalitate, sub pretextul neutralizarii amenintarilor la adresa infrastructurii energetice, considerata de o importanta strategica pentru Rusia si Turcia ", scrie intr-un comentariu Mihail Gonciar postat pe pagina sa Facebook In opinia sa, aceasta este o idee mai veche a Rusiei. Moscova se indreapta catre acest obiectiv sistematic si in mod consecvent, combinand strategii militare si energetice, sustine el, facand referire la articole din presa rusa.In special, el citeaza un articol de acum 20 de ani publicat in "Nezavisimoie voennoie obozrenie" cu titlul "Flota in apararea Blue Stream", in care se afirma ca Rusia este alungata din Oceanul mondial, iar marina SUA "pune stapanire din ce in ce mai agresiv pe teatrul de operatiuni militare din Marea Neagra". In aceste conditii, "doar Flota Rusiei din Marea Neagra poate asigura securitatea acestei artere energetice", scria comentatorul rus.La ora actuala, considera expertul ucrainean, Rusia da de inteles SUA si NATO ca si ea poate alunga nave straine, cel putin din Marea Neagra, pe care o considera ca i-ar apartine.Prin astfel de actiuni, Kremlinul continua sa studieze reactia NATO si, inainte de toate, a SUA cu privire la restrangerea libertatii de navigatie, apreciaza Mihail Gonciar, potrivit caruia actul de agresiune impotriva a trei nave militare ucrainene, sechestrate in noiembrie trecut de Garzile de coasta ruse in apropiere de stramtoarea Kerci, nu a dus la consecinte grave pentru Rusia, noteaza Ukrinform. ...citeste mai departe despre " Rusia s-ar pregati sa controleze Marea Neagra in totalitate, sustine un expert ucrainean " pe Ziare.com