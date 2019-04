Rusia se pregateste de un razboi la scara larga in Europa, sustine un inalt responsabil ucrainean

Acesta si-a exprimat temerea ca Ucraina va fi primul avanpost pe care va incerca sa-l cucereasca Rusia in cazul unei ofensive la scara larga pe continentul european, informeaza vineri agentiile de presa Interfax-Ukraina si Ukrinform."Cel mai mare pericol consta in faptul ca Rusia nu se opreste la teritoriile deja ocupate. Vedem cum in ultimii ani se dezvolta foarte rapid infrastructura militara rusa de-a lungul granitei cu Ucraina", a spus inaltul responsabil ucrainean, vorbind joi in deschiderea unui forum de securitate la Kiev, care isi va incheia lucrarile vineri.Potrivit lui Turcinov, in partea de est a Ucrainei este amplasata Armata a 8-a din cadrul Districtului militar Sud al Federatiei Ruse, in nord - Armata a 20-a "de garda" rusa din cadrul Districtului militar Vest. Rusia tine in rezerva Armata 1 de tancuri, precum si armatele a 49-a si a 58-a combinate."Pentru a-si asigura ofensiva, in pregatire - subliniez, pe care o pregateste (in prezent) Federatia Rusa - Moscova va recurge la armatele 6 si 4 din cadrul Fortelor aeriano-spatiale militare ruse: rusii au amplasat opt brigazi de rachete de-a lungul frontierei cu Ucraina", a declarat Oleksander Turcinov, citat de portalul informational Liga, adaugand ca "pentru o ofensiva intr-un posibil teatru de razboi in Ucraina, Rusia pregateste patru divizii si cinci brigazi de forte aeropurtate, plus cinci brigazi si un regiment de infanterie marina".Acelasi oficial ucrainean a declarat in cadrul forumului de la Kiev ca chiar si aceste resurse sunt considerate insuficiente de Rusia, avand in vedere ca in Districtul militar Sud a inceput formarea a sase divizii suplimentare de cazaci.In cazul unei astfel de evolutii, Turcinov a mai spus ca Rusia va utiliza Flota sa din Marea Neagra, Flotila din Marea Caspica si Corpul 22 armata din Crimeea anexata."Rusia nu numai ca investeste resurse de miliarde in dezvoltarea infrastructurii sale militare, ea se pregateste de actiuni militare de anvergura, de un razboi continental la scara larga in Europa", a subliniat secretarul SNBO, insistand ca Ucraina va fi primul avanpost pe care rusii vor incerca sa-l cucereasca."Pentru a intelege pericolul cu care se confrunta zilnic tara noastra: sistemele de rachet ...citeste mai departe despre " Rusia se pregateste de un razboi la scara larga in Europa, sustine un inalt responsabil ucrainean " pe Ziare.com