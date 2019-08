Rusia si-a lansat primul robot umanoid catre Statia Spatiala Internationala (Video)

Fiodor, care poarta numarul de identificare Skybot F850, a decolat joi la bordul unei rachete Soyuz, la ora 03:38 GMT, de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan, a informat Centrul de Control pentru Zboruri Spatiale al Rusiei.El urmeaza sa soseasca sambata pe ISS si sa ramana acolo timp de zece zile, pana pe 7 septembrie, relateaza AFP si EFE.Robotul masoara 1,80 metri inaltime si cantareste 160 de kilograme. Fiodor este un prenume rusesc, insa transcrierea sa in limba engleza, Fedor, este, de asemenea, acronimul pentru "Final Experimental Demonstration Object Research" (Cercetarea Finala a Obiectelor Demonstrative Experimentale).Fiodor dispune de conturi pe retelele sociale Instagram si Twitter , care ii prezinta viata de zi cu zi, de exemplu, atunci cand invata sa deschida o sticla cu apa.Odata ajuns la bordul ISS, robotul va indeplini diferite sarcini sub supravegherea cosmonautului rus Aleksandr Skvortsov, care s-a alaturat echipei Statiei Spatiale Internationale luna trecuta, potrivit agentiei de presa RIA Novosti.El isi va testa abilitatile in conditiile unei gravitatii mult reduse. Principalele sale abilitati includ imitarea miscarilor umane, ceea ce inseamna ca poate ajuta astronautii sa-si indeplineasca sarcinile."Va indeplini cinci sau sase sarcini care sunt secrete", a declarat Evgeni Dudorov, seful companiei care a proiectat Fiodor, citat de aceeasi sursa.Fiodor nu este primul robot care a zburat in spatiu.In 2011, NASA a trimis un robot umanoid numit Robonaut 2, dezvoltat in colaborare cu General Motors , avand acelasi obiectiv de a functiona intr-un mediu cu risc ridicat.El s-a intors pe Pamant in 2018 din cauza unor probleme tehnice.In 2013, Japonia a trimis in spatiu un mic robot numit Kirobo, impreuna cu primul comandant japonez al ISS, Koichi Wakata. Dezvoltat in colaborare cu Toyota , Kirobo era capabil sa vorbeasca, insa numai in japoneza.Citeste si India a plasat o noua sonda spatiala pe orbita Lunii si e gata sa trimita si un robot la sol ...citeste mai departe despre " Rusia si-a lansat primul robot umanoid catre Statia Spatiala Internationala (Video) " pe Ziare.com