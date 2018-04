"Suntem impotriva revizuirii acestui acord, iar incercarea de a minimaliza ani de eforturi internationale realizate prin discutii intre cele sase puteri majore si Iran este contraproductiva", a declarat Lavrov dupa o intrevedere cu Wang Yi, ministrul de Externe al Chinei, potrivit agentiei Tass."Vom bloca orice incercare de a sabota acest acord", a subliniat Lavrov.Marile puteri din grupul P5+1 ( China Rusia , Marea Britanie, Statele Unite plus Germania ) au semnat in 2015 un acord cu Iranul prin care Teheranul se angajeaza sa limiteze activitatile atomice in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale. Presedintele Trump si Israelul contesta acordul nuclear semnat cu Iranul.La mijlocul lunii aprilie, peste 500 de parlamentari din Franta, Germania si Marea Britanie le-au adresat o scrisoare deschisa omologilor americani pentru a le cere sa il convinga pe Donald Trump sa nu renunte la acordul nuclear cu Iranul.Intr-o scrisoare deschisa publicata in The Guardian, Der Spiegel, New York Times si Le Monde, ei au facut apel la Casa Alba sa isi schimbe pozitia inaintea termenului limita de 12 mai, stabilit de Trump.Donald Trump a declarat anterior ca daca Europa nu va veni cu o noua politica pentru a lua masuri privind ingrijorarile sale, SUA se vor retrage din acordul nuclear cu Iranul, denumit si planul de actiune cuprinzator (JCPOA). ...citeste mai departe despre " Rusia si China vor bloca toate tentativele SUA de a sabota acordul nuclear cu Iranul " pe Ziare.com