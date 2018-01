Oficialii militari din Statele Unite au declarat ca in acest moment nava spion "Viktor Leonov" este urmarita de distrugatorul USS Cole si de mai multe nave ale marinei americane.Echipat cu o multitudine de echipamente de spionaj de ultima generatie si proiectat sa intercepteze comunicatii de la mare distanta, "Viktor Leonov" a fost observat saptamana trecuta si in Caraibe, a declarat un oficial american de aparare pentru CNN.Oficialul a mai spus ca in trecut nava de spionaj din clasa Vishnya a mai navigat in largul coastei de est a Statelor Unite, in apropiere de bazele navale ale marinei americane din Cape Canaveral, King's Bay, Norfolk si New London.Saptamana trecuta, un alt oficial american spunea ca este posibil ca nava "Viktor Leonov" sa desfasoare doar o activitate de culegere de informatii in zona pe o perioada de patru-sase luni, asa cum s-a mai intamplat si in trecut.In februarie 2017, marina americana a reperat aceeasi nava in timp ce naviga la 30 de mile de la coasta Connecticutului, cea mai indepartata zona nordica unde ajunsese vreodata. O luna mai tarziu, "Viktor Leonov" a fost vazut la aproape 20 de mile sud de baza navala a submarinului Kings Bay, in apropiere de granita cu Florida.Citeste si:Nava ruseasca de spionaj, intr-o vizita surpriza in CubaC.S.R. ...citeste mai departe despre " Rusia spioneaza SUA si de pe mare. O nava ultramoderna a fost reperata in apropiere de bazele americane " pe Ziare.com