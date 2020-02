Noul coronavirus "a fost adaugat deja pe lista bolilor deosebit de periculoase. Acest lucru ne permite sa procedam la expulzarea strainilor infectati si sa punem in aplicare masuri speciale precum plasarea in izolare si in carantina", a dezvaluit premierul rus Mihail Misustin intr-o reuniune guvernamentala transmisa in direct, relateaza AFP.Doi pacienti infectati au fost inregistrati in mod oficial in Rusia vineri - doi chinezi plasati in izolare in spitale din regiunea Tiumen, in Ural, unul la Cita, celalalt in Extremul Orient rus.Mihail Misustin a anuntat tot luni ca a semnat un plan national de lupta impotriva epidemiei si a dat asigurari ca "situatia este sub control" in Rusia si ca aceasta dispune de "toate medicamentele si mijloacele de protectie necesare".Moscova a adoptat saptamana trecuta o serie de masuri, intre care inchiderea celor aproximativ 4.250 de kilometri de frontiera cu China, intreruperea legaturilor feroviare, restrictionarea zborurilor sau reimpunerea regimului vizelor turistilor chinezi, numerosi in Rusia, si suspendarea emiterii vizelor muncitorilor care provin din China.Avioane apartinand armatei ruse urmeaza sa evacueze, in zilele urmatoare, rusi din provincii chineze afectate de epidemie, inclusiv de la Hubei, epicentrul bolii.Misustin a propus luni o amanare a Formului Economic rus de la Soci, prevazut in perioada 12-14 februarie. ...citeste mai departe despre " Rusia va expulza strainii infectati cu noul coronavirus " pe Ziare.com