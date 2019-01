Putin a propus aceasta masura intr-un program anticoruptie prezentat in iunie 2018, in care propunea ca oficialii acuzati de coruptie sa poata scapa de raspundere in "circumstante exceptionale".Amendamentele propuse de Ministerul Justitiei indica posibilitatea absolvirii de vina a oficialilor in cazuri in care coruptia nu poate fi evitata."In anumite circumstante, respectarea restrictiilor si interdictiilor (...) privind preventia sau solutionarea conflictelor de interese (...) este imposibila din cauza unor motive obiective", se arata intr-un proiect de lege publicat pe site-ul Ministerului Justitiei.Documentele nu includ si exemple de "circumstante exceptionale" care ar permite oficialilor sa scape nepedepsiti.Publicatia Vedomosti a relatat luni ca ministerul va oferi exemple specifice de exceptii la legile anticoruptie dupa consultarea publica pe tema acestei propuneri.Serviciul de presa al Ministerului Justitiei de la Moscova a comunicat marti ca respectarea prevederilor legislatiei anticoruptie ar putea sa fie "imposibila din cauza unor motive obiective" in orasele inchise, in Nordul Extrem si in alte zone izolate si slab populate, potrivit agentiei de stiri Tass si cotidianului The Moscow Times.Ministerul Justitiei a mentionat "circumstante exceptionale" precum "boli grave de lunga durata".Potrivit celui mai recent raport anual Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC), realizat de Transparency International, Rusia se situeaza pe locul 138 din 180 la nivel global in ceea ce priveste perceptia privind coruptia. ...citeste mai departe despre " Rusia va recunoaste o forma de coruptie considerata inevitabila, care nu va mai fi pedepsita, la initiativa lui Putin " pe Ziare.com