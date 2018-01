"Acestea sunt sisteme unice cu capacitati de performanta de neegalat. Acesta este motivul pentru care a fost incheiat un contract privind livrarea complexelor S-400 catre Turcia, membru al NATO", a declarat Serghei Shoigu.Surse din delegatia rusa au subliniat faptul ca Turcia este al doilea membru NATO care a achizitionat sistemele anti-aeriane rusesti. Pana de curand, Grecia a fost singurul membru al aliantei care a intensificat cooperarea militara cu Rusia In septembrie 2017, presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca Ankara a ajuns la un acord cu Moscova pentru achizitionarea sistemelor anti-aeriene S-400 si ca a efectuat deja o plata in avans. Seful companiei Rostec, Serghei Chemezov, a declarat ca livrarea va incepe in martie 2020.Acordul a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei Nord-Atlantice.Presedintele Turciei declara atunci ca "noi suntem cei care vom lua decizii cu privire la independenta noastra. Suntem responsabili de luarea masurilor de securitate pentru apararea tarii noastre. Daca avem probleme cu achizitionarea anumitor instrumente de aparare si incercarile noastre sunt intampinate cu obstacole, ceea ce vom face este simplu: vom avea grija de noi".Sistemul rus S-400 este proiectat sa distruga avioane, rachete de croaziera si rachete balistice, inclusiv rachete cu raza medie de actiune, dar pot fi, de asemenea, utilizate pentru obiective aflate la sol. S-400 poate viza tinte aflate la o distanta de pana la 400 de kilometri si la o altitudine de pana la 30 de kilometri.Citeste si:Turcia cumpara rachete S-400 din Rusia. Erdogan anunta ca a platit avansul, in ciuda opozitiei NATOErdogan se imprumuta in ruble si cumpara de la Putin varianta ruseasca a rachetelor Patriot ...citeste mai departe despre " Rusia vinde rachete anti-aeriene catre doua tari din NATO " pe Ziare.com