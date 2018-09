"Am obosit sa tot fim tinta criticilor. Pe plan intern se contureaza decizia de a ne retrage din Consiliul Europei", a reiterat Matvienko la intalnirea cu sefa APCE la Sankt-Petersburg.Rusia negociaza de mai multi ani cu structurile Consiliului Europei cu privire la restabilirea drepturilor delegatiei Federatiei Ruse la APCE, isi explica pozitia, dar situatia nu se misca din loc, a adaugat presedinta Senatului rus."Daca Consiliul Europei accepta aceasta situatie, daca pentru el nu este importanta participarea Federatiei Ruse, atunci asa sa fie. Nu are niciun sens sa prelungim aceasta pauza", a adaugat Matvienko.In acelasi timp, presedinta Senatului rus a afirmat ca Moscova pune sub semnul intrebarii legitimitatea unui numar de decizii ale Adunarii Parlamentare si isi pierde interesul de a colabora cu APCE.Celor 18 deputati care reprezinta la APCE Federatia Rusa li s-a ridicat dreptul de vot in aprilie 2014, ca sanctiune dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova.De atunci, Rusia si-a suspendat temporar activitatea si plata contributiei la Consiliul Europei pana la "restabilirea totala in drepturi a delegatiei sale".Citeste si: Lavrov: Politica UE fata de Rusia a fost creata de o minoritate agresiva ...citeste mai departe despre " Rusia vrea sa se retraga din Consiliul Europei: Am obosit sa tot fim tinta criticilor " pe Ziare.com