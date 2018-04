Autoritatile israeliene nu au facut comentarii, transmite Bloomberg.Potrivit oficialilor rusi, doua aeronove israeliene F-15 au atacat luni dimineata baza militara Tiyas, cunoscuta si ca T-4, situata intre orasele Homs si Palmyra. Trei rachete si-au atins tinta, in timp ce alte cinci ar fi fost doborate de fortele siriene.Cel putin 14 oameni, inclusiv iranieni, au fost ucisi in atac.Este vorba despre baza aeriana care ar fi fost folosita de Iran pe 10 februarie pentru a lansa o drona care a patruns in spatiul aerian israelian, potrivit Israelului.Raidul de luni dimineata a avut loc la o zi dupa ce presedinele american Donald Trump a avertizat ca aceia responsabili pentru atacul chimic din orasul sirian Douma "vor plati un pret mare".Autoritatile americane au negat insa faptul ca s-ar afla in spatele atacului asupra T-4 si au precizat ca "vor continua sa urmareasca indeaproape situatia", a notat Bloomberg.Intr-o situatie similara petrecuta in aprilie 2017, cand zeci de persoane si-au pierdut viata in urma unui atac cu arme chimice atribuit administratiei Bashar al-Assad, SUA au atacat cu rachete o baza militara siriana.Un aeroport militar sirian a fost lovit peste noapte de rachete: UPDATE 14 morti, printre care si iranieniConsiliul de Securitate ONU se intruneste pentru a discuta despre atacul chimic din SiriaTrump reactioneaza dupa atacul chimic din Siria: Putin il sprijina pe animalului Assad. Un mare pret va fi platit!Putin raspunde criticilor aduse de Trump: Pot duce la cele mai grave consecinte. Atacul chimic din Siria, o inventieSiria: Un atac chimic ar fi provocat peste 70 de morti si 500 de ranitiC.S. ...citeste mai departe despre " Rusii acuza Israelul ca ar fi in spatele atacului de la baza aeriana din Siria, atribuit initial SUA " pe Ziare.com