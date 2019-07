"In Serbia au sosit 10 transportatoare BRDM-2, impreuna cu piese de schimb. Nu au existat obstacole in timpul aducerii lor de catre transportatorul aerian rus, echipamentele fiind livrate in siguranta si in conditii de securitate, in conformitate cu normele internationale", mentioneaza Ministerul sarb al Apararii, citat de agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti."Acordurile tehnico-militare dintre presedintele sarb Aleksandar Vucic si omologul sau rus Vladimir Putin se realizeaza pe deplin si in termenul stabilit", potrivit institutiei de aparare de la Belgrad, citata de TASS.Publicatia rusa Info-Balkan a transmis anterior, citandu-l pe deputatul sarb Miroslav Lazanski, numit recent ambasador al Serbiei in Rusia, ca Romania ar fi blocat transportul pe Dunare a 30 de tancuri rusesti T-72B3 si a 30 de vehicule blindate BRDM-2 care urmau sa ajunga in Serbia.In acest context, Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a precizat, vineri, ca o licenta de tranzit pentru produse militare de provenienta ruseasca nu putea fi emisa de autoritatile romane din cauza sanctiunilor impuse Federatiei Ruse de catre Uniunea Europeana.In aceeasi zi a urmat o reactie a Ministerului Apararii al Rusiei, care afirma ca informatiile privind blocarea de catre Romania a unui transport cu echipamente militare rusesti destinat Serbiei nu corespund realitatii, sustinand ca nu a trimis nicio nava pentru a transporta echipament militar pe Dunare, conform TASS.Potrivit datelor publicate anterior, Belgradul va primi gratuit de la Moscova 30 de tancuri si un numar similar de vehicule blindate, conform RIA Novosti. ...citeste mai departe despre " Rusii au livrat Serbiei blindate militare cu avionul, pentru ca MAE nu le-a permis sa treaca pe Dunare " pe Ziare.com