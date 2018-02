Rusii si trupele lui Assad au bombardat 6 spitale in doar 48 de ore. ONU vorbeste de crime de razboi

Peste 200 de civili, dintre care circa 60 de copii au fost ucisi de duminica in violente bombardamente ale regimului sirian asupra regiunii Ghouta, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) care dispune de o vasta retea de surse in intreaga tara."Luni, cinci spitale: spitalul Al-Marj, spitalul Saqba, maternitatea din Saqba si spitalul Al-Hayat, precum si un alt spital din Douma, au fost tinta atacurilor care au scos din functiune trei din cele cinci spitale, iar doua functioneaza partial", a declarat Panos Moumtzis intr-un comunicat. "Astazi (marti), in localitatea Zamalka fost lovit al saselea spital", a adaugat el.In aceste spitale se inregistrau lunar in medie 10.000 de consultatii, 1.200 de interventii chirurgicale majore, 160 de nasteri si 550 de tratamente pentru traumatisme.#UPDATE Syrian and Russian air strikes pound Eastern Ghouta, leaving more than 100 civilians dead for the second straight day and putting Arbin hospital out of service https://t.co/hiBnlUQkn8 pic.twitter.com/BjgzU6pRWC- AFP news agency (@AFP) February 20, 2018Panos Moumtzis a afirmat ca este "consternat si intristat de informatiile in legatura cu atacurile oribile impotriva a sase spitale din Ghouta Orientala in cursul ultimelor 48 de ore, provocand morti si raniti si lipsind mai multe mii de barbati, femei si copii de servicii sanitare de baza in enclava asediata".A father erupted into tears as he discovered the body of his newborn.Lost and wounded children cried for their parents, while others sat shellshocked.Hospitals across Eastern Ghouta are full of distraught civilians https://t.co/UpNJk2nqpD- AFP news agency (@AFP) February 19, 2018"Aceste atacuri sunt absolut inacceptabile. Reamintesc tuturor partilor ca atacurile impotriva structurilor medicale sunt interzise in numele dreptului umanitar international. Astfel de atacuri deliberate ar putea constitui crime de razboi", a mai spus reprezentantul Natiunilor Unite."Ce se intampla in prezent in Ghouta Orientala depaseste imaginatia. Suferintele de nedescris nu pot fi tolerate, iar locuitorii nu stiu daca vor ramane in viata sau vor muri. Cosmarul din Ghouta ...citeste mai departe despre " Rusii si trupele lui Assad au bombardat 6 spitale in doar 48 de ore. ONU vorbeste de crime de razboi " pe Ziare.com