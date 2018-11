Rusia incearca sa il convinga pe presedintele american, Donald Trump , sa nu duca la capat capat amenintarea ca Washingtonul se va retrage din acordul nuclear care elimina rachetele nucleare cu raza scurta si medie ale ambelor tari.Cele doua tari se acuza reciproc de incalcarea acordului iar Trump si presedintele rus, Vladimir Putin , se vor intalni pentru a discuta aceasta problema la summit-ul G20 la sfarsitul lui noeimbrie.Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Sergei Ryabkov, a declarat intr-o conferinta de presa luni ca Moscova doreste sa salveze tratatul si ca este deschisa la discutii cu Washingtonul.Ryabkov, care a acuzat in trecut SUA ca incalca acordul prin plasarea rachetelor in Polonia si Romania , considera ca sunt sanse mici ca SUA sa se razgandeasca si a informat ca armata rusa se pregateste pentru un astfel de scenariu.Ryabkov a declarat ca Moscova este sceptica fata de asigurarile venite din partea SUA si NATO ca astfel de rachete nu vor fi plasate."Am auzit negarile, dar nimic mai mult. Planurile s-au schimbat de multe ori in trecut. Nu vrem sa fim dezamagiti de colegii nostri americani iar si astfel luam in calcul cel mai pesimist scenariu in planurile noastre militare", a afirmat el.El a adaugat ca SUA ar putea sa plaseze rachete nucleare in Europa in doar "cativa ani", ceva ce ar alimenta o cursa a armelor."Nu putem sa ignoram potentiala plasare a rachetelor in teritorii unde vor fi periculoase pentru Rusia si aliatii sai", a declarat el conform agentiei TASS."In cazul unor astfel de plasari, americanii vor castiga capacitati in plus, permitandu-le sa atace tinte din interiorul Rusiei", a adaugat Ryabkov.Foto: US military [Public domain], via Wikimedia Commons ...citeste mai departe despre " Rusii sunt convinsi ca americanii vor aduce rachete nucleare in Europa: Luam in calcul cel mai pesimist scenariu " pe Ziare.com