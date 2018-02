Rusii sunt ingrijorati ca SUA au in clipa de fata doua distrugatoare cu rachete Tomahawk in Marea Neagra

"In ultimul timp, din partea SUA s-au facut auzite o serie de acuzatii la adresa Rusiei, ba vizand intarirea capacitatilor nucleare ruse, ba acum o crestere a prezentei militare ruse in Marea Neagra", a afirmat senatorul rus, potrivit caruia astfel de atacuri reprezinta o incercare de a distrage atentia de la propria consolidare de forte si a prezentei militare a SUA in zona.Serebrennikov a afirmat ca Washingtonul incearca "sa foloseasca aceasta minciuna pentru a exercita presiuni politice asupra Rusiei".Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat duminica in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, aminteste RIA Novosti, care scrie ca ambele nave sunt echipate, intre altele, cu rachete de croaziera Tomahawk.Potrivit presei internationale, care citeaza o sursa a Pentagonului, Washingtonul isi intareste prezenta in Marea Neagra pentru a "contracara acumularea de forte de catre Rusia in aceasta regiune", a mai scris agentia rusa de presa.Moscova trebuie sa exprime un protest fata de consolidarea de forte maritime americane in apele Marii Negre, a declarat marti Aleksei Cepa, vicepresedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus)."Prezenta fortelor navale americane este limitata de tratate aferente. Aceasta nu este altceva decat o escaladare a unei situatii si asa complicate in lume", a afirmat Cepa, apreciind ca aceste actiuni ale Washingtonului sunt "un zdranganit de arme" ce nu va duce la nimic bun in situatia actuala internationala.Totusi, cele doua distrugatoare americane, care se afla acum in Marea Neagra, nu reprezinta o amenintare grava la adresa Rusiei, care dispune de un grup de forte mult mai important in regiune, a declarat marti pentru RIA Novosti amiralul Vladimir Valuiev, fostul comandant al Flotei Rusiei din Marea Baltica.Potrivit acestuia, cele doua distrugatoare americane se afla sub o monitorizare permanenta din partea Rusiei, indicand ca navele americane sunt urmarite constant de sistemele de observare rusesti "spatial (satelit) ...citeste mai departe despre " Rusii sunt ingrijorati ca SUA au in clipa de fata doua distrugatoare cu rachete Tomahawk in Marea Neagra " pe Ziare.com