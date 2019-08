Un leac pentru Ebola a fost testat si e 90% eficient

Patru medicamente au fost testate pe pacienti din Congo, unde are loc o epidemie cu acest virus, potrivit cercetatorilor citati de BBC.Doua dintre medicamentele studiate au fost considerabil mai eficace in tratarea bolii, s-a constatat in studiu. Medicamentele respective vor fi utilizate acum pentru tratarea tuturor pacientilor cu Ebola din Congo, potrivit oficialilor din domeniul sanatatii.Institutul National pentru Boli Infectionase si Alergii din SUA (NIAID), care a co-sponsorizat studiul clinic, a anuntat ca rezultatele sunt "vesti foarte bune" pentru lupta cu Ebola.Medicamentele, numite REGN-EB3 si mAb114, functioneaza prin atacarea virusului Ebola cu anticorpi, neutralizand impactul asupra celulelor umane.Sunt "primele medicamente care, intr-un studiu stiintific solid, au aratat in mod clar o diminuare semnificativa a mortalitatii" pacientilor bolnavi de Ebola, a spus medicul Anthony Fauci, director al NIAID.REGN-EB3 si mAb114 au fost dezvoltate folosind anticorpi recoltati de la supravietuitorii Ebola, boala care a ucis in ultimul an peste 1.800 de pacienti din Congo.Alte doua tratamente, numite ZMapp ti Remdesivir, au fost excluse din studiile clinice pentru ca au fost mai putin eficiente.Studiul, efectuat de un grup international de cercetari, coordonat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), a inceput in noiembrie anul trecut.De atunci, patru medicamente experimentale au fost testate pe aproximativ 700 de pacienti, fiind cunoscute in prezent rezultatele pentru 499.Dintre pacientii care au primit cele mai eficace doua medicamente, 29% dintre cei tratati cu REGN-EB3 au murit, respectiv 34% dintre cei care au primit mAb114, potrivit NIAID.In schimb, au decedat 49% dintre pacientii tratati cu Zmapp si 53% in cazul tratamentului cu 53% Remdesivir.Rata de supravietuire in randul pacientilor cu un nivel scazut al virusului in sange a fost de pana la 94% atunci cand au primit REGN-EB3 si de 89% in cazul mAb114.Aceste concluzii inseamna ca autoritatile din domeniul sanatatii pot sublinia ca "peste 90% dintre acesti bolnavi pot supravietui daca sunt tratati devreme", a spus Sabue Mulangu, cercetator in domeniul bolilor infectioase care a lucrat in cadrul studiului.Salutand succesul studiului, Jeremy Farrar, director al or ...citeste mai departe despre " Un leac pentru Ebola a fost testat si e 90% eficient " pe Ziare.com