Saci cu deseuri radioactive de la Fukushima au ajuns intr-un rau, in urma taifunului care a lovit Japonia

Sacii deplasati de ape, al caror numar nu a fost precizat, faceau parte dintre cele 2.667 pungi cu iarba, crengi si alte materii radioactive colectate dupa decontaminarea terenurilor de cultura aflate in apropierea centralei nucleare. Sacii au fost depozitati intr-un complex din districtul Miyakojimachi din orasul Tamura (nord-estul tarii).Complexul a fost inundat sambata de ploile torentiale provocate de taifun, iar apa a tarat cativa saci intr-un rau aflat la 100 de metri distanta, potrivit autoritatilor locale, citate de ziarul japonez.Un responsabil local a primit un apel telefonic de la o firma de inginerie civila din apropiere, anuntand ca au fost recuperati sase saci.Fiecare dintre acesti saci contine un metru cub de reziduuri. Potrivit surselor consultate, nu fusese instalata nicio protectie impotriva ploilor sau a vanturilor generate de taifun.Autoritatile nipone au declarat ca se vor consulta cu Ministerul Mediului pentru a determina posibilele efecte asupra mediului inconjurator.Lucrarile de decontaminare realizate in jurul centralei de la Fukushima au inclus si strangerea unor bucati de pamant, crengi, frunze si plante, contaminate cu substante radioactive eliberate dupa accidentul nuclear din martie 2011.Resturile au fost stranse in saci, care au fost depozitati in mai multe zone aflate in districtele invecinate centralei de la Fukushima.