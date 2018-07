Sapte tari europene, inclusiv Romania, isi vor respecta angajamentul bugetar fata de NATO

"Statele Unite cheltuiesc mai mult orice alta tara pentru a proteja", a scris presedintele american pe Twitter marti, inainte sa plece catre Europa . "Nu este corect fata de contribuabilul american", a subliniat el."Impartirea poverii nu este echitabila", a recunoscut secretarul general al NATO Jens Stoltenberg in prezentarea summitului presei. "N-as fi surprins ca cheltuielile cu Apararea sa conduca la o discutie viguroasa intre aliati", a preconizat el.Cei 29 de membri NATO s-au angajat sa aloce 2% din PIB cheltuielilor cu Apararea pana in 2024, relateaza AFP.Patru au atins deja acest nivel - Statele Unite, Regatul Unit, Grecia si Estonia , iar alti patru - Lituania Polonia si Romania - il vor atinge la sfarsitul anului, a dat asigurari Jens Stoltenberg. Franta s-a angajat sa atinga acest obiectiv in 2025. Ea se afla la 1,81% in 2018. Insa 15 tari, inclusiv Germania , se afla in continuare sub un prag de 1,4% din PIB."Progrese considerabile au fost facute, insa drumul este inca lung si trebuie ca eforturile sa fie dublate", a insistat Stoltenberg."Aliatii nu trebuie sa-si creasca cheltuielile pentru a le place americanilor, ci pentru caeste in interesul lor", a subliniat el. "Este necesar pentru ca traim intr-o lume imprevizibila", a adaugat el."Eu nu spun ca ei cheltuiesc suficient, dar este un inceput bun", a comentat seful NATO, salutand impulsul dat de Trump sporirii eforturilor consimtite de aliati.Insa prima economie din Europa, Germania, ramane mult sub angajament, cu 1,24% din PIB alocat Apararii in 2018. "Ma astept ca ea sa faca mai mult", a declarat Jens Stoltenberg.Germania este tinta invectivelor lui Donald Trump, care i-a trimis o scrisoare cancelarului Angela Merkel pentru a o chema la ordine.Presedintele american a trimis scrisori similare altor opt tari, inclusiv Canadei si Norvegiei, tara natala a lui Stoltenberg.Potrivit unor analisti, Berlinul ar urma sa-si dubleze cheltuielile cu apararea in perioada 2017-2024. ...citeste mai departe despre " Sapte tari europene, inclusiv Romania, isi vor respecta angajamentul bugetar fata de NATO " pe Ziare.com