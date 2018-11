Sarbatorirea centenarului Poloniei are loc intr-un climat tensionat si marcat de haos. Niciun lider european, in afara de Tusk, nu merge la Varsovia

Intr-o Polonie divizata intern si izolata extern, dupa demararea procedurii de activare a Articolului 7, organizarea centenarului independentei se desfasoara intr-un haos total, scrie Les Echos. Polonia a fost efectiv stearsa de pe harta ca urmare a trei tratate succesive, din 1772, 1793 si 1795, intre cele trei mari puteri europene vecine din epoca: Imperiul Tarist, Regatul Prusiei si Imperiul Austriac.Marcarea centenarului, in loc sa fie o sarbatoare care sa creeze climatul propice reconcilierii nationale, este perturbata de diviziuni interne si de izolarea tarii pe scena internationala.Nu doar ceremoniile poloneze sunt eclipsate de grandioasele manifestari de la Paris, tara intreaga pare a fi intrat intr-un con de umbra dupa multiplele lovituri pe care regimul de la Varsovia le-a aplicat statului de drept din Polonia, sanctionate apoi vehement de catre Bruxelles.S-a ajuns astfel ca niciun lider strain marcant sa nu fie prezent la festivitatile de la Varsovia. Singur, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declinat invitatia lui Emmanuel Macron pentru a putea fi in Polonia. Desigur, deoarece el insusi este polonez."Pentru mine, in calitate de Presedinte al Consiliului European si de fost prim ministru al Poloniei, este evident ca trebuie sa ma aflu la Varsovia pentru a sarbatori centenarul independentei Poloniei", a declarat Tusk.Chiar si asa, el a avut doar o scurta aparitie la ceremonia oficiala de la Varsovia, si va participa apoi la o manifestare paralela organizara de liberalii din Platforma Civica, partidul sau.In ciuda apelurilor la unitate lansate de intreg spectrul politic, conservatorii si partidele de opozitie par a sta cu cutitele pregatite, si vor sarbatori separat centenarul independentei. Haosul s-a reflectat in pregatirile pentru tot felul expozitii, mase, concerte si conferinte, toate facute in pripa.Marele mars de la Varsovia, eveniment organizat anual de catre extrema dreapta, desi sustinut initial de catre puterea conservatoare, a fost interzis, miercuri, printr-o decizie a primarului liberal. Acesta, aflat pe ultimii metri ai mandatului, a ...citeste mai departe despre " Sarbatorirea centenarului Poloniei are loc intr-un climat tensionat si marcat de haos. Niciun lider european, in afara de Tusk, nu merge la Varsovia " pe Ziare.com