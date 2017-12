Sarbii i-au facut cadou lui Erdogan capul unui dizident kurd, incalcand astfel Conventia ONU impotriva torturii

Sute de mii de persoane si-au pierdut locul de munca si zeci de mii au fost arestate dupa tentativa nereusita de puci impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan. Adversarii politici ai presedintelui s-au aflat in siguranta numai dupa ce au reusit sa fuga in diverse tari europene. O justitie partizana, precum si informatii despre presupuse acte de tortura la care ar fi fost supusi detinutii in inchisorile turcesti au fost motive suficiente pentru multe state europene sa nu-i extradeze pe turci in tara lor, chiar daca erau cautati via Interpol.Tara candidata la aderarea in Uniunea Europeana, Serbia pare sa urmeze o politica diferita. Recent, s-a aflat ca politicianul kurd Cevdet Ayaz a fost extradat in Turcia, unde a fost condamnat la 15 ani de inchisoare. Extradarea a fost aprobata de catre ministrul sarb al Justitiei, Nela Kuburovic, cu putin timp inainte de Craciun si se pare ca este finalizata, a declarat avocata lui Ayaz pentru portalul sarb "Insajder".Ayaz este functionar al micului Partid al Libertatii Kurdistanului (PAK) din provincia Mus, situata in estul Turciei. La solicitarea sistemului judiciar din Turcia, el a fost arestat in Serbia inca de acum un an, la finele lui 2016, si a solicitat imediat azil in aceasta tara. Instantele de apel sarbe au anulat de trei ori decizia tribunalului de a-l extrada pe Ayaz. Dar a patra incercare, la mijlocul lunii decembrie, a fost aprobata si ministrul Kuburovic, care are ultimul cuvant in astfel de cazuri, a permis extradarea.Serbia ignora ONURamane, insa, un mare semn de intrebare. Intr-o scrisoare din 11 decembrie - cu trei zile inainte ca instanta de apel sa aprobe transferul lui Ayaz in Turcia - Comisia ONU impotriva torturii, a solicitat sistarea extradarii, argumentand ca pe Ayaz il asteapta un tratament inuman in Turcia.Luni, seful Comisiei, Jens Modvig, a precizat: "Autoritati sarbe, va rog sa luati in considerare obligatiile dumneavoastra in temeiul Conventiei Natiunilor Unite impotriva torturii". Ministerul Justitiei din Belgrad sustine, in mod curios, ca scrisoarea a sosit abia dupa decizia ministrului Kuburovic. O minciuna destul de stangace, spun avocatii lui Ayaz, care atrag atentia ca scrisoarea a facut parte din dosarul pe care ministrul a trebuit sa-l verifice....citeste mai departe despre " Sarbii i-au facut cadou lui Erdogan capul unui dizident kurd, incalcand astfel Conventia ONU impotriva torturii " pe Ziare.com