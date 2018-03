Parchetul National Financiar (PNF) a cerut in octombrie 2017 trimiterea in judecata a lui Nicolas Sarkozy pentru "coruptie, trafic de influenta si incalcarea secretului profesional" in acest caz. Cererea a fost admisa joi, relateaza publicatiile Le Monde si Le Figaro.Nicolas Sarkozy este acuzat ca a incercat sa obtina in 2014, prin intermediul avocatului sau, informatii secrete de la un magistrat al Curtii de Casatie cu privire la dosarul in care era cercetat. Sarkozy ar fi incercat sa il promoveze pe magistrat in schimbul informatiilor secrete despre conversatii telefonice interceptate in ancheta.Procurorii francezi au interceptat conversatiile lui Sarkozy in contextul anchetei privind acceptarea unor donatii ilegale din partea mostenitoarei companiei L'Oreal, Liliane Bettencourt, decedata in septembrie 2017.Thierry Herzog, avocatul lui Nicolas Sarkozy, si fostul magistrat Gilbert Azibert au fost deferiti, de asemenea, unei instante penale pentru coruptie activa, trafic de influenta si incalcarea secretului profesional.Nicolas Sarkozy este deja sub control judiciar pentru fapte de coruptie si finantare ilegala a campaniei sale electorale din anul 2007.Presedinte al Frantei in perioada 2007-2012, Nicolas Sarkozy este acuzat de coruptie pasiva, finantare ilegala a campaniei electorale si ascunderea unor fonduri publice din Libia, din partea dictatorului Muammar Kadhafi, inlaturat de la putere in anul 2011. ...citeste mai departe despre " Sarkozy s-a ales cu un nou dosar de coruptie! E acuzat ca ar fi cumparat un magistrat " pe Ziare.com