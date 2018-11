Sursa a declarat ca serviciile de securitate franceze au arestat marti sase suspecti care ar fi implicati intr-un plan "ambiguu si lipsit de forma" care viza "actiuni violente" inpotriva presedintelui francez.Postul de televiziune francez MFM TV a anuntat ca cei sase ar fi membri ai unei grupari de extrema-dreapta, dar acest lucru nu a putut fi confirmat.Indivizii au fost arestati in trei zone diferite ale Frantei, respectiv Isere, la sud-est de Lyon, Moselle, situata la granita cu Germania si Luxemburg si in Ille-et-Vilaine, in nord-vest langa orasul Rennes.Nu este clar care este legatura dintre acestia sau cum au intrat in legatura unii cu altii.Intr-un interviu publicat duminica, Macron a avertizat in legatura cu amenintarea reprezentata de gruparile de extrema-dreapta care se manifesta in Europa , spunand ca faptul ca in anii 1930 Europa s-a complacut intr-o astfel de situatie a dus la aparitia unor personaje precum Hitler in Germania si Mussolini in Italia . ...citeste mai departe despre " Sase persoane care planuiau un atac asupra lui Macron au fost arestatate in Franta " pe Ziare.com