Scandalul Cambridge Analytica: De la "Eu cu cine votez?" la "Eu stiu cu cine votezi si-ti voi schimba votul!"

Cambridge Analytica, o companie britanica specializata in dezvoltarea de strategii electorale, a avut un rol important in ceea ce priveste victoria lui Donald Trump din anul 2016. Acel succes a lansat compania la nivel international."Campaniile politice se bazeaza pe strangerea si prelucrarea datelor pentru a oferi strategilor de campanie posibilitatea de a lua o serie de decizii: unde sa organizeze mitinguri, care sunt statele, orasele, circumscriptiile pe care sa se concentreze si cum sa comunice cu sustinatorii, cu nehotaratii, dar si cu opozantii. In esenta, companii precum Cambridge Analytica fac doua lucruri: creeaza profiluri de alegatori si folosesc aceste profiluri pentru a personaliza mesajele politice", descrie Medium.com obiectul de activitate al celebrei companii britanice.Psihografia, stiinta care se ocupa cu citirea gandurilorCampania lui Donald Trump s-a bazat pe doua componente importante: analiza psihografica a comunitatilor de alegatori si realizarea unui flux adecvat de mesaje cu care trebuiau bombardate aceste comunitati.Donald Trump a beneficiat din plin de modelul dezvoltat de Cambridge Analytica prin care a realizat milioane de profiluri de alegatori - Foto Hepta.roPsihografia este o metoda de descriere calitativa a consumatorilor conform atributelor psihologice ale acestora.Cambridge Analytica e o companie care activeaza in acest domeniu alaturi de alte cateva mii. Pentru ca descrierea "consumatorilor" sa fie cat mai precisa, aceste companii au nevoie de cat mai multe date.Scandalul iscat saptamana trecuta in Germania prin care CDU, partidul Angelei Merkel, a recunoscut ca a primit date despre alegatori de la Deutsche Post arata exact nevoia de date despre votanti a strategilor politici.Toate formatiunile politice serioase folosesc psihografia pentru a incerca sa-si inteleaga cat mai bine atat sustinatorii, cat si opozantii. Diferentele intre forta partidelor in acest domeniu vine din calitatea si cantitatea informatiilor, in primul rand, iar, in al doilea rand, din capacitatea acestora de a prelucra aceste informatii.Cat valoreaza cu adevarat un like pe Facebook?