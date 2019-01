Omul de afaceri canadian Michael Spavor si fostul diplomat canadian Michael Kovrig au fost plasati in detentie in China , fiind acuzati ca "pun in pericol securitatea nationala", la cateva zile dupa ce oficiali canadieni au arestat-o pe Meng Wanzhou, directoarea financiara a gigantului in domeniul telecomunicatiilor Huawei, la cererea autoritatilor americane.Vezi si China ameninta Canada cu represalii, daca nu o elibereaza imediat pe fiica fondatorului HuaweiIntr-un editorial pentru publicatia The Hill Times din Ottawa, ambasadorul chinez Lu Shaye a sustinut ca apelul Canadei si al altor tari din Occident in vederea eliberarii lui Kovrig si Spavor incalca suveranitatea judiciara a Chinei."Oricum, asupra anterioarei detentii nefondate a cetateanului chinez Meng Wanzhou in Canada, la ordinul SUA, aceiasi oameni au facut comentarii total diferite", a scris Lu. "Se pare ca, in opinia unora, doar cetatenii canadieni trebuie sa fie tratati intr-o maniera umana si doar libertatea lor este considerata valoroasa, in timp ce chinezii nu ar merita acest lucru", a adaugat el.De asemenea, ambasadorul chinez a acuzat tari precum Canada, SUA si Marea Britanie ca s-au erijat in reprezentanti ai comunitatii internationale care ignora tarile non-occidentale."Ceva este considerat ca 'protejeaza securitatea nationala' atunci cand este facut de tari occidentale, dar este catalogat drept 'fapte de spionaj' atunci cand este facut de China. Are aceasta vreo logica?", intreaba retoric ambasadorul chinez."Intr-un asemenea context, statul de drept nu mai este nimic altceva decat o unealta pentru scopurile lor politice si un camuflaj pentru ca ei sa practice hegemonia pe scena internationala", a conchis ambasadorul Chinei in Canada.Vezi si Avertizare de calatorie pentru americanii care merg in China: Puteti fi retinuti fara motiv ...citeste mai departe despre " Scandalul Huawei: Ambasadorul Chinei acuza Canada de standarde duble si rasism " pe Ziare.com