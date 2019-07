Fum alb la Bruxelles: Liderii UE anunta un acord cu nume noi, Ursula von der Leyen este propusa pentru sefia CE

Anuntul a fost facut de Donald Tusk, intr-o serie de mesaje succesive postate pe Twitter Iata lista completa:Comisia Europeana - Ursula von der LeyenConsiliul European - premierul Belgiei, Charles MichelInalt Reprezentant - ministrul spaniol Josep BorrellBanca Centrala Europeana - Christine Lagarde In ceea ce priveste presedintia Parlamentului European, aceasta va fi impartita intre Manfred Weber si Serghei Stanishev, acesta din urma exercitand conducerea pentru prima jumatate a legislaturii.Vicepresedinti ai Comisiei Europene ar putea fi socialistul olandez Frans Timmermans, liberala daneza Margrethe Vestager si socialistul slovac Maros Sefcovic.Politico anunta ca toate statele au votat in favoarea acestei liste, dar Germania s-a abtinut.Printre cei mai vocali contestatari ai variantei Frans Timmermans pentru presedintia Comisiei Europene s-au aflat tarile din asa-numitul grup de la Visegrad (G4), adica Ungaria Cehia si Slovacia . Acestea au fost insa de la inceput de acord cu un nume surpriza, aparut la negocierile de marti si care i-ar multumi si pe populari, si pe Macron.Detalii despre Negocierea cea mai lunga: cine se confrunta si ce vrea fiecare la impartirea functiilor din UE Ziare.com a transmis cele mai noi evolutii de la Bruxelles, precum si detalii de culise referitoare la deciziile cruciale luate in cadrul summit-ului:20:07 Liderii UE au ajuns la acord: Ursula von der Leyen este propunerea pentru Comisia Europeana, anunta Donald Tusk.pic.twitter.com/jXJtYsrs6Y- Donald Tusk (@eucopresident) July 2, 2019pic.twitter.com/l3bGr4vp8H- Donald Tusk (@eucopresident) July 2, 201919:49 Manfred Weber, candidatul PPE pentru Comisia Europeana, isi anunta retragerea."Voi continua sa lupt pentru o Europa democratica", a spus acesta. "A fost o onoare sa imi asum aceasta sarcina pentru PPE si pentru Europa", potrivit unui purtator de cuvant al acestuia."Ich werde weiter fur ein demokratisches Europa kampfen. Es war mir eine Ehre, diese Aufgabe fur die EVP und fur Europa zu ubernehmen." @ManfredWeber im der @EPPGroup- Christian Hugel (@ChHuegel) July 2, 201919:40: In pofida optimismului lui Tusk, apar si alte voci contestatare.Udo Bullmann, care este fostul lider de grup al Socialist ...citeste mai departe despre " Fum alb la Bruxelles: Liderii UE anunta un acord cu nume noi, Ursula von der Leyen este propusa pentru sefia CE " pe Ziare.com