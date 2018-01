Scenariul unui Polexit este "science fiction", asigura un ministru polonez. Ce spune despre activarea articolului 7 din Tratatul UE

Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si, de asemenea, majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul "Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi", a indicat oficialul polonez, informeaza agentia PAP.Referindu-se la decizia Comisiei Europene de a activa impotriva Poloniei articolul 7 din Tratatul UE , el a spus ca relatiile tarii sale cu Bruxelles-ul sunt in prezent caracterizate de "tensiuni politice colorate, spectaculoase", dar si-a exprimat speranta ca "in curand, gratie imaginatiei politice a tuturor", aceste dispute se vor incheia.Intrebat daca aceste tensiuni au putea determina guvernul de la Varsovia sa ia in calcul optiunea parasirii blocului comunitar, Szymanski a asigurat ca executivul din care face parte doreste sa evite acest lucru, dar a sustinut ca "politica nerezonabila si excesiv de conflictuala a Bruxelles-ului poate provoca reactii de scepticism" fata de UE in randul populatiei poloneze.El a subliniat ca in prezent majoritatea cetatenilor polonezi sustin apartenenta Poloniei la UE si ca Partidul Lege si Justitie (PiS) nu doreste sa schimbe acest lucru. "Ne vom stradui ca integrarea europeana sa fie un loc confortabil pentru polonezi si pentru interesele poloneze (...) Speram ca aceasta pozitie sa fie inteleasa la Bruxelles", a conchis adjunctul ministrului polonez de externe.Pe 20 decembrie Comisia Europeana a activat impotriva Poloniei articolul 7 din Tratatul UE si a dat guvernului de la Varsovia un termen de trei luni sa revina asupra masurilor de reforma a sistemului judiciar considerate la Bruxelles "un risc evident de incalcare a statului de drept".In ultima etapa a acestei proceduri Polonia si-ar putea vedea suspendat dreptul de vot in Consiliul UE si in Consiliul European, dar pentru aceasta este nevoie de un vot unanim al tuturor celorlaltor state membre ale UE, iar Ungaria a anuntat deja ca se va opune, Polonia putand eventual sa ceara si sprijinul celorlaltor doua tari din grupul de la Visegrad - Cehia si Slovacia Problema statului de drept si a reformei sistemului judiciar se afla in centrul actualitatii polo ...citeste mai departe despre " Scenariul unui Polexit este "science fiction", asigura un ministru polonez. Ce spune despre activarea articolului 7 din Tratatul UE " pe Ziare.com