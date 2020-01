Scoala e amanata pe termen nelimitat in China, din cauza coronavirusului

In timp ce elevii si studentii se afla in prezent in vacanta de Anul Nou chinez, data reluarii cursurilor va fi stabilita de autoritati potrivit localizarii institutiilor, a adaugat ministerul intr-o circulara, fara alte precizari, noteaza AFP.Pe de alta parte, ambasadorul chinez la ONU , Zhang Jun, i-a dat luni asigurari secretarului general al ONU, Antonio Guterres, ca tara sa "are o capacitate totala si increderea ca va castiga lupta impotriva epidemiei" de pneumonie virala, potrivit unui comunicat al misiunii diplomatice chineze la Natiunile Unite.In cursul unei intrevederi la sediul organizatiei, Zhang Jun a recunoscut ca tara sa se afla "intr-un moment crucial", expunandu-i secretarului general al Natiunilor Unite situatia si mijloacele puse in aplicare de Beijing pentru a lupta impotriva maladiei."China actioneaza cu comunitatea internationala intr-un spirit de deschidere, transparenta si coordonare stiintifica", a dat asigurari diplomatul chinez. "Cu un mare sentiment de responsabilitate, China nu precupeteste niciun efort pentru a opri raspandirea bolii si a salva vieti", a adaugat el.Potrivit comunicatului chinez, Antonio Guterres i-a raspuns ca ONU are "incredere deplina in capacitatea Chinei de a controla epidemia si este pregatita pentru a oferi orice sprijin si ajutor necesar".La solicitarea AFP, serviciul de comunicare al secretarului general al Natiunilor Unite a informat ca nu are de facut niciun comentariu suplimentar la comunicatul chinez.In timp ce nelinistea creste in intreaga lume in fata epidemiei, guvernul de la Beijing a facut cunoscut marti ca bilantul epidemiei de pneumonie virala s-a inrautatit in China la 106 morti si 1.291 de noi cazuri confirmate.Citeste si:ANPC: Toate produsele importate din China pentru care exista posibilitatea transmiterii coronavirusului vor fi verificateAproape 200 de romani si-au anuntat prezenta in zonele afectate de coronavirus: Un grup de 25 revine acasa, marti, din China ...citeste mai departe despre " Scoala e amanata pe termen nelimitat in China, din cauza coronavirusului " pe Ziare.com