Scotia il anunta pe Boris Johnson ca va continua pregatirile pentru un nou referendum de independenta

"Acum - mai mult ca oricand - este crucial ca in Scotia sa avem o optiune alternativa", a mentionat Sturgeon intr-o scrisoare adresata lui Boris Johnson, transmite joi Reuters."Guvernul scotian va continua sa faca pregatiri pentru a oferi oamenilor din Scotia optiunea de a deveni o tara independenta", a subliniat ea, adaugand ca parlamentul scotian va lua in considerare adoptarea cadrului legislativ pentru un referendum dupa vacanta de vara.In luna aprilie, Nicola Sturgeon declara ca intentioneaza sa organizeze un al doilea referendum asupra independentei in urmatorii doi ani daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana.La primul referendum, organizat in 2014, scotienii au respins independenta cu 55%.Apoi, Regatul Unit a votat pentru iesirea din Uniunea Europeana in cadrul unui referendum desfasurat in iunie 2016, dar, dintre cele patru componente ale regatului ( Anglia , Tara Galilor, Scotia si Irlanda de Nord), Scotia si Irlanda de Nord au votat pentru ramanerea in blocul comunitar, fapt ce a alimentat tensiunile politice.Citeste si:Alegerea lui Boris Johnson nu e vazuta cu ochi buni in Scotia: Majoritatea cetatenilor nu ar fi ales o persoana cu opiniile si trecutul sauMarea Britanie se va destrama dupa Brexit: Scotia nu vede alta solutie decat sa-si declare independentaScotia vrea referendum de independenta. Poate sa ramana in UE ? Dar in NATO ?