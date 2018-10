Duminica, ea a declarat pentru BBC: "Cand Theresa May se va intoace de la Bruxelles si va spune 'Am acordul' vom judeca atunci... pare ca va fi in noiembrie. Imi voi stabili atunci urmatorul pas".De asemenea, Sturgeon a transmis duminica pe Twitter : "cetatenii pe care ii servesc au votat in proportie de 62% pentru ramanerea in UE ".The people I serve voted 62% to remain the EU. https://t.co/sbLoyUI3mM- Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 7, 2018Cel mai recent sondaj, dat publicitatii duminica, privind independenta Scotiei de Marea Britanie, daca si cand va iesi din Uniunea Europeana, arata ca ea este sustinuta de 50% din populatie.Guvernul britanic, care este nevoit sa accepte orice vot de independenta, ia in considerare un vot din 2014 cand scotienii au ales in proportie de 55% sa pastreze uniunea politica incheiata in urma cu 300 de ani."Cred ca independenta Scotiei va fi o certitudine", a mai spus Sturgeon.👇 Support for an independent Scotland is at historically high levels, and will only continue to rise if the UK government doesn't reverse course on their dangerous Brexit plans. #SNP18 pic.twitter.com/rsBV9v5vtE- The SNP (@theSNP) October 6, 2018 Scotia , una dintre cele patru natiuni care formeaza Marea Britanie, a votat, la referendumul din 2016, in proportie de 62% ca regatul sa ramana in UE, dar la nivelul intregii tari a fost aleasa parasirea blocului comunitar.In ultimele luni, si restul britanicilor s-au aratat ingrijorati de iesirea din UE si procentul celor care doresc sa ramana alaturi de Bruxelles este in crestere.Marea Britanie ar urma sa paraseasca UE pe 29 martie 2019. ...citeste mai departe despre " Scotia se pregateste sa-si declare independenta de Marea Britanie dupa Brexit " pe Ziare.com