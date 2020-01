Scotia va continua sa arboreze drapelul UE in fata Parlamentului dupa Brexit si cere un nou referendum pentru independenta

La finalul unor dezbateri tumultuoase, motiunea de a pastra drapelul albastru cu 12 stele in fata Parlamentului din Edinburgh a fost adoptata cu 63 de voturi pentru si 54 impotriva, datorita voturilor nationalistilor scotieni din SNP, majoritari.Textul mentioneaza ca drapelul trebuie sa continue sa fluture "in semn de sustinere si de solidaritate cu cetatenii UE care au facut din Scotia locul lor de resedinta".Citeste si:Moment istoric: Parlamentul European a ratificat acordul de retragere a Regatului Unit din UE (Video)Despartirea. De ce pleaca Marea Britanie din UE si ce va urmaScotia a votat cu 62% impotriva iesirii Regatului Unit din UE la referendumul din iunie 2016, spre deosebire de rezultatele la nivel national, unde britanicii au validat Brexit-ul cu 52% din voturi. Regiunea va fi insa obligata sa iasa din UE vineri la ora 23.00 GMT, la fel ca si restul Regatului Unit.In timp ce premierul proeuropean Nicola Sturgeon (SNP) a cerut mentinerea drapelului UE la locul sau, presedintele adunarii, Ken Macintosh, a avertizat ca drapelele "nu trebuie sa devina o chestiune politica".Fara nicio surpriza, alesii scotieni au adoptat, de asemenea, cu 64 de voturi pentru si 54 impotriva, o motiune care cere organizarea unui nou referendum privind independenta Scotiei, dupa o prima tentativa care a esuat in 2014 cu 55% din voturi impotriva."Suntem la doua zile de a ne pierde apartenenta la UE si toate drepturile care vin odata cu asta", a declarat Nicola Sturgeon. "Pentru mine este incontestabil ca singurul mijloc realist pentru Scotia de a reveni in inima Europei (...) este sa devina o tara independenta", a adaugat ea.Nicola Sturgeon a cerut oficial in decembrie organizarea unui nou referendum privind independenta Scotiei in 2020, estimand ca Brexit-ul iminent a schimbat complet datele problemei.Prim-ministrul conservator britanic a respins oficial la jumatatea lui ianuarie cererea guvernului scotian.Citeste mai multe despre:Brexitul si implicatiile sale asupra elevilor si studentilor"Taskforce Europe", format la Londra pentru Brexit: 40 de oameni, condusi de David Frost, vor negocia cu Bruxelles-ul ...citeste mai departe despre " Scotia va continua sa arboreze drapelul UE in fata Parlamentului dupa Brexit si cere un nou referendum pentru independenta " pe Ziare.com