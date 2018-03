Scriitori laureati cu Nobel ii cer lui Erdogan sa ii elibereze pe jurnalistii intemnitati dupa puciul esuat din 2016

"Vrem sa va atragem atentia asupra raului care se face Republicii Turce, reputatiei ei, demnitatii si bunastarii cetatenilor ei, prin decizia autoritatilor de a mentine in arest ilegal si nedrept scriitori si ganditori", ii spun acestia lui Erdogan."Spatiul pentru dezbaterea democratica din Turcia s-a micsorat alarmant odata cu hartuirea juridica a unei largi parti a societatii, incluzand jurnalisti, membri ai Parlamentului, academicieni si cetateni obisnuiti, si cu actiunile guvernului de a reduce pluralismul si de a incuraja auto-cenzura", denunta cei 38 de scriitori.Acestia cer eliberarea fratilor Ahmet Altan, unul dintre cei mai bine cotati scriitori turci si jurnalist, si Mehmet Altan, eseist si profesor de economie, si a reputatei jurnaliste Nazli Ilicak, toti trei intemnitati in primul val de arestari care a urmat esuarii loviturii de stat, din iulie 2016.Semnatarii acestui puternic apel, publicat de The Guardian, sunt Svetlana Aleksievici, Philip W Anderson, Aaron Ciechanover, JM Coetzee, Claude Cohen-Tannoudji, Elias J Corey, Gerhard Ertl, Albert Fert, Edmond H Fischer, Andrew Z Fire, Andre Geim, Sheldon Glashow, Serge Haroche, Leland H Hartwell, Oliver Hart, Richard Henderson, Dudley Herschbach, Avram Hershko, Roald Hoffmann, Robert Huber, Tim Hunt, Kazuo Ishiguro, Elfriede Jelinek, Eric S Maskin, Hartmut Michel, Herta Muller, VS Naipaul, William D Phillips, John C Polanyi, Richard J Roberts, Randy W Schekman, Wole Soyinka, Joseph Stiglitz, Thomas C Sudhof, Jack W Szostak, Mario Vargas Llosa, J Robin Warren, Eric F Wieschau.Erdogan si-a sporit exponential puterea politica dupa tentativa esuata de puci, din iunie 2016. De atunci, regimul a lansat epurari fara precedent: peste 50.000 de persoane au fost arestate, iar peste 140.000 destituite sau suspendate.Imediat dupa incercarea de rasturnare a regimului, in Turcia a fost instaurata starea de urgenta, fapt care a permis arestarea unor jurnalisti, scriitori si opozanti ai regimului de la Ankara, acuzati ca ar avea legaturi cu miscarea predicatorului Fethullah Gulen - considerat organizatorul acelui puci - sau cu Partidul Muncitorilor din ...citeste mai departe despre " Scriitori laureati cu Nobel ii cer lui Erdogan sa ii elibereze pe jurnalistii intemnitati dupa puciul esuat din 2016 " pe Ziare.com