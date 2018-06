Scriitorul turc Burhan Sonmez: Erdogan a polarizat Turcia in doua parti, taind comunicarea dintre ele

Burhan Sonmez este unul dintre cei mai importanti scriitori ai Turciei, unul dintre sustinatorii valorilor democratice si liberale. In 1996, a fost grav ranit in timpul unui asalt al politiei turce si a plecat in Marea Britanie pentru o perioada mai lunga de timp. A revenit in Turcia, fiind unul dintre militantii pentru drepturile omului.Am vorbit cu Burhan Sonmez la cald, dupa ce Erdogan si-a proclamat noua victorie, in conditiile in care puterea sa va creste exponential. E un dialog succint, dar care ia temperatura unor alegeri a caror miza a fost mare si pentru Erdogan, dar mai ales pentru societatea turca."Erdogan a obtinut 52,2% dintre voturi, in vreme ce Opozitia a obtinut 47,5%. Este o diferenta mica, din nou. Rezultatul a fost similar la referendumul de anul trecut", aminteste Burhan Sonmez."Miza ar fi fost ca Erdogan sa se mentina sub 50 de procente si sa castige in al doilea tur de scrutin, care ar fi fost peste doua saptamani.Sunt ingrijorari serioase ca numaratoarea voturilor a fost manipulata, pentru ca nu exista un sistem transparent, care sa controleze si sa administreze procesul electoral.Turcia a fost o societate polarizata in ultimul deceniu si a ramas asa.Intr-o democratie, vedem mereu partide oponente si tendinte diferite, dar nu le consideram dusmani. Aceasta este problema in Turcia: mentalitatea lui Erdogan a impartit Turcia in doua parti, taind comunicarea dintre ele.Opozitia inca este puternica, aproape jumatate din societate este impotriva lui Erdogan.Turcia nu este o tara democratica. Suntem in stare de urgenta, presa, puterea militara, educatia si birocratia sunt controlate de un singur om. Domnia legii nu functioneaza.Regimul lui Erdogan are doua aspecte: unul este discursul islamist si nationalist, iar altul este capitalismul agresiv care distruge vietile oamenilor saraci, marea majoritate a poporului.Pentru a controla acest al doilea aspect, Erdogan utilizeaza primul discurs pentru a-i convinge pe oameni si pentru a le distrage atentia de la problemele reale"., crede Burhan Sonmez.Exista sperante pentru urmatori ...citeste mai departe despre " Scriitorul turc Burhan Sonmez: Erdogan a polarizat Turcia in doua parti, taind comunicarea dintre ele " pe Ziare.com