Scrisoarea unui oficial de la Casa Alba: Sunt parte din Rezistenta. Se ia in considerare ca Trump sa fie declarat inapt pentru functie

In textul publicat se arata: "Dilema - pe care Trump nu a prins-o in totalitate - este ca multi oficiali din propria-i administratie muncesc din interior sa dejoace parti din agenda lui si cele mai rele tendinte ale lui. Stiu asta. Sunt unul dintre ei".NY Times nu a dezvaluit numele autorului, cunoscut publicatiei, pentru a nu-i periclita locul de munca, si a precizat ca publicarea acestei scrisori era singurul mod de a oferi o importanta imagine de ansamblu cititorilor.Publicatiile importante publica extrem de rar scrisori deschise anonime. In cazul New York Times, aceasta practica nu este fara precedent.Al 25-lea amendamentAutorul scrisorii sustine ca rezistenta din interior nu este aceeasi cu cea a stangii impotriva presedintelui. "Credem ca principala noastra obligatie este fata de aceasta tara, iar presedintele continua sa actioneze in detrimentul bunului mers republicii".Oficialul mai dezvaluie ca a fost luata in considerare si invocarea celui de-al 25-lea Amendament: majoritatea oficialilor Cabinetului il pot declara, in Congres, pe presedinte "incapabil sa indeplineasca indatoririle".In scrisoare, el invoca si comportamentul schimbator al presedintelui si stilul "limitat si ineficient" de a conduce: "Desi a fost ales ca republican, presedintele arata o mica afinitate fata de ideile imbratisate de conservatori: minti libere, piete libere si oameni liberi".ScrisoareaLucrez pentru presedinte, dar, impreuna cu alti colegi, m-am angajat sa il impiedic sa isi puna in aplicare unele puncte din agenda si sa isi manifeste cele mai rele comportamente. (...) Ceea ce Trump pare sa nu inteleaga pe deplin este ca multi dintre oficialii de top din Administratia sa lucreaza asiduu din interior ca sa faca asta. Stiu asta. Sunt unul dintre ei.Ca sa fie clar, noi nu suntem opozitia stangii. Noi vrem ca Administratia sa fie una de succes si credem ca multe dintre politici au facut deja America mai sigura si mai prospera.Dar credem ca principala noastra datorie este fata de tara si actiunile presedintelui continua sa faca rau republicii.De aceea multi dintre cei din echipa lui Trump am jurat sa facem tot ce putem ca sa con