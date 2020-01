Caile ferate federale austriece (OeBB) spun ca ruta Viena - Bruxelles va include opriri in Nuremberg, Frankfurt si Koln, printre alte orase, informeaza DPA.In timpul cursei de debut, care este programata sa plece din Viena duminica seara la 08:38 p.m. (19:38 GMT), unii membri ai Parlamentului European sunt asteptati sa urce in tren.O alta cursa spre Bruxelles cu un alt tren asa-numit Nightjet este lansata, de asemenea, de OeBB din Innsbruck via Munchen.Trenurile de noapte spre Bruxelles sunt programate sa functioneze duminica si miercurea din Viena, cu plecare la 08:38 p.m., si din Innsbruck, la 08:44 p.m.. Calatoriile de intoarcere au loc cu o zi mai tarziu.Cele doua trenuri au scaune, cusete si vagoane de dormit si parcurg intregul traseu de la Viena sau Innsbruck in 14 ore.Printre altii, seful OeBB, Andreas Matthae, europarlamentarul german Anna Deparnay-Grunenberg (Verzi) si numerosi parlamentari UE din Austria au vrut sa ia parte la prima calatorie.Vicepresedintele Parlamentului European Othmar Karas a salutat noua legatura feroviara, care va facilita accesul tinerilor la Bruxelles si la institutiile UE care au sediul in capitala Belgiei, contribuind in acelasi timp la combaterea schimbarilor climatice.Dupa ani de declin si reduceri la serviciile cu trenuri de noapte pe fondul inmultirii companiilor aeriene low-cost, ingrijorarile cu privire la schimbarile climatice si la emisii cauzate de avioane au oferit OeBB un numar tot mai mare de pasageri pe nisa trenului de noapte.OeBB ofera conexiuni cu trenuri de noapte la Berlin, Hamburg, Zurich si Roma. Aceste servicii vor fi extinse treptat pana in 2026. ...citeste mai departe despre " Se lanseaza un tren de noapte de la Viena la Bruxelles: Mai multi europarlamentari vor sa participe la prima calatorie " pe Ziare.com