Secretarul de presa al lui Trump, dat afara dintr-un restaurant pentru ca lucreaza pentru presedinte

Dupa ce s-a aflat aceasta informatie, internauti s-au impartit in doua tabere: cei care au laudat atitudinea patronului restaurantului Red Hen din Lexington, dar si cei care si-au indemnat cunostintele sa nu mai manance acolo niciodata, din simpatie pentru presedintele american, arata The Guardian."Noaptea trecuta, patronul restaurantului Red Hen din Lexington, Virginia, mi-a spus sa plec pentru ca lucrez pentru POTUS (president of the United States/ presedintele Statelor Unite ale Americii - n.red.), asa ca in mod politicos am plecat de acolo", a postat Sanders pe Twitter "Actiunile ei (ale patroanei - n.red.) spun mai multe despre ea, decat despre mine. Intotdeauna incerc sa ma comport cat mai bine cu oamenii, inclusiv cu cei cu care nu sunt de acord. Asa voi proceda si in continuare", a adaugat secretarul de presa pe reteaua sociala.Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so- Sarah Sanders (@PressSec) June 23, 2018Stephanie Wilkinson, cea care detine restaurantul Red Hen, a declarat pentru Washington Post ca Sanders si familia ei deja mancasera cand le-a cerut sa paraseasca localul."M-am balbait putin, dar am reusit sa spun ce aveam de zis, intr-un mod direct. Le-am explicat ca restaurantul are anumite stadarde pe care trebuie sa le mentina, precum onestitate, compasiune si cooperare. Le-am spus 'v-as ruga sa plecati'", a spus Wilkinson pentru publicatia citata.Sefa unitatii a mai spus ca Sanders s-a oferit sa plateasca, insa aceasta a refuzat sa primeasca banii.Membrii administratiei Trump se confrunta, in prezent, cu un val de reactii negative din partea americanilor, dupa ce s-a aflat ca presedintele Donald Trump a despartit aproape 2.000 de copii de parintii lor imigranti.