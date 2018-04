Secretarul general al ONU avertizeaza in privinta agravarii situatiei din Siria

"Ieri, mi-am exprimat indignarea fata de informatiile privind utilizarea armelor chimice in Republica Araba Siriana. De asemenea, am urmarit indeaproape evolutiile din cadrul Consiliului de Securitate si regret ca pana acum Consiliul nu a reusit sa ajunga la un acord in aceasta privinta. Astazi, i-am sunat pe ambasadorii celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate (n.a. - Statele Unite, Rusia Franta , Marea Britanie) pentru a reitera profunda ingrijorare cu privire la riscurile impasului actual si pentru a sublinia necesitatea de a evita scaparea de sub control a situatiei. Sa nu uitam ca, in cele din urma, eforturile noastre trebuie sa urmareasca incetarea suferintei ingrozitoare a poporului sirian", a spus Guterres.Marti, Consiliul de Securitate al ONU a respins o rezolutie privind demararea unei anchete in cazul presupusului atac cu arme chimice din orasul sirian Duma. Sapte state membre ale Consiliului au votat impotriva proiectului de rezolutie, iar alte doua s-au abtinut.Presedintele american Donald Trump a avertizat Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, din cauza unui presupus atac chimic atribuit Administratiei Bashar al-Assad.La 8 aprilie, o serie de organizatii umanitare si mai multi medici au sustinut ca minimum 70 de persoane din orasul sirian Duma au murit prin asfixiere si alte cateva sute prezinta simptome precum convulsii si saliva abundenta (spume la gura), specifice pentru expunerea la substante neurotoxice sau clor.Potrivit organizatiei umanitare Castile Albe, ar fi fost folosit un dispozitiv de tip bomba-butoi cu gaz sarin, care a fost aruncat dintr-un elicopter. Orasul sirian Duma este ultima reduta a gruparii insurgente Jaish al-Islam din regiunea Ghuta de Est, iar fortele regimului sirian au efectuat mai multe bombardamente in zona.Statul Major al armatei Rusiei sustine ca atacul chimic produs in orasul sirian Duma a fost o inscenare a organizatiei umanitare insurgente Castile Albe. ...citeste mai departe despre " Secretarul general al ONU avertizeaza in privinta agravarii situatiei din Siria " pe Ziare.com