Sef al contraspionajului din Belgia, arestat la domiciliu: Ar fi spionat pentru Rusia

Informatia a aparut in cotidianul belgian De Morgen, care citeaza mai multe surse, relateaza European Views.Dupa 40 de ani de activitate in cadrul departamentului de contrainformatii, Vandenborre a fost inlaturat din functie temporar, pe durata investigatiei interne. El a negat acuzatiile ce i se aduc.Conform presei belgiene, biroul lui a fost sigilat la sfarsitul lunii ianuarie, in urma unor acuzatii de spionaj in favoarea Rusiei care i se aduc pe baza scrisorii unui alt ofiter de contrainformatii belgian. In scrisoare se sugereaza ca, in timpul unei operatiuni speciale desfasurate in Serbia in 2016, Vandenborre le-ar fi dat acces sarbilor la informatii clasificate. Femeia de nationalitate sarba, cu care el era in contact, se presupune ca ar fi fost agent dublu si spiona in favoarea Rusiei.Seful departamentului de contraspionaj din serviciul de informatii al Belgiei mai este acuzat si ca ar fi distrus documente confidentiale intr-un tocator de hartii. Conform publicatiei belgiene, acuzatiile ar fi probate si de o investigatie comuna desfasurata de procurorul federal impreuna cu comisia de supraveghere a serviciului de informatii.Autorul articolului din De Morgen leaga acuzatiile de spionaj care i se aduc lui Vandenborre de tensiunile care exista de mult timp in ADIV si de conflictele dintre ofiterii militari si cei civili, dar si intre generatii.Departamentul de contrainformatii este compus in special din civili, iar multi dintre tinerii ofiteri se plang de stilul managerial al lui Vandeborre, mai scrie sursa citata.Fostul sef al departamentului, gen. Eddy Testelmans, s-a retras in 2016, dupa ce opt ofiteri, printre care si Clement Vandenborre, i-au criticat politicile intr-o scrisoare adresata ministrului belgian al Apararii, Steven Vandeput.Rusia, acuzata ca a trecut "liniile rosii"Cazul este comentat si pus in context de EU Observer, care subliniaza ca aceste acuzatii ridica semne de intrebare cu privire la securitatea asigurata unor institutii cheie ale UE si NATO , care au sediile in Bruxelles.Daca acuzatiile se dovedesc adevarate, cazul ar avea ecourile pe care le-a avut in 2009 cel al oficialului estonian de la Ministerul Apararii, Herman Simm, condamnat pentru spionaj in favoarea rusilor. Simm a fost gasit vinov