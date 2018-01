"Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai mare parte. Calea catre reforme a inceput din nou (desi inca mai trebuie depuse multe eforturi), iar busola integrarii europene arata calea. 2018 va fi un an crucial, pentru a consolida si a face aceasta cale ireversibila. Ar fi un rezultat important nu numai pentru regiune, ci pentru intreaga Europa ", a scris Mogherini pe blogul sau.La sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a sustinut apelul facut de catre Bulgaria pentru integrarea statelor din Balcanii de Vest in UE . Ulterior, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a precizat ca extinderea Uniunii nu este posibila pana in 2020.Bulgaria, Romania Slovenia si Croatia sunt singurele tari din regiune care au devenit pana acum membre ale Uniunii Europene. Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Macedonia, Kosovo si Serbia au facut demersuri pentru a initia negocierile de aderare.Uniunea European este cel mai mare partener comercial al statelor din Balcanii de Vest, acumuland peste 76% din comertul total din regiune. ...citeste mai departe despre " Sefa diplomatiei UE: Integrarea europeana si aplicarea reformelor, principalele obiective ale statelor din Balcani in 2018 " pe Ziare.com