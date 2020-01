Kristalina Georgieva a precizat ca a evocat acest subiect cu presedinta Bancii Centrale Europene ( BCE ), Christine Lagarde , in marja forumului economic de la Davos "Christine Lagarde considera ca exista o evolutie pozitiva in ce priveste Bulgaria si se asteapta ca proiectele privind aderarea la zona euro sa se realizeze asa cum este prevazut", a spus directoarea FMI in interviul acordat in limba bulgara.Recent, ministrul bulgar de finante Vladislav Goranov a anuntat ca Bulgaria urmeaza sa adere in aprilie la mecanismul ratei de schimb ERM II, considerat "anticamera euro", cadru de reglementare bancara in care un stat trebuie sa petreaca minim doi ani inainte de a putea intra in zona euro.Bulgaria, cel mai sarac stat din UE , aplica din 1997 un regim de austeritate bugetara care ii permite mentinerea unor indicatori macroeconomici stabili si a unui nivel redus al datoriei publice (28% din PIB in octombrie 2019).Bulgaria are interesul de a intra in zona euro pentru a se putea bizui pe capacitatea de protectie a BCE, in conditiile in care lumea devine tot mai turbulenta, a spus Georgieva. ...citeste mai departe despre " Sefa FMI: Bulgaria are sanse mari de a adera la euro in 2023 " pe Ziare.com