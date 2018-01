Seful CIA spune ca Rusia va incerca sa influenteze alegerile americane de anul acesta

Cu toate ca in ultima perioada CIA si serviciile rusesti de securitate au colaborat in privinta contracararii unor actiuni teroriste (CIA a contribuit la oprirea unui atentat in St. Petersburg in 2017, n. red.), Pompeo spune ca Rusia este un adversar si este ingrijorat, la fel ca multe tari europene, de incercarile subversive puse la cale de Federatia Rusa.Intrebat daca aceste ingrijorari sunt valabile si la alegerile din luna noiembrie, Pompeo a declarat: "Bineinteles. Sunt convins ca vor continua sa incerce acest miscari, dar am incredere ca America va putea avea alegeri corecte si libere si ca vom contracara actiunile lor astfel incat sa nu aiba un efect semnificativ"."Suntem cel mai bun serviciu de spionaj din lume. Vom face tot ce putem pentru a afla secrete pentru poporul american. Vreau sa ne revenim", a mai spus Pompeo.Viziunea lui Trump in ceea ce priveste implicarea Rusiei este in contrast puternic cu concluziile la care ajung serviciile secrete americane. Intrebat cum vede aceasta situatie, Pompeo a spus: "Tot ce fac e sa spun adevarul. Aproape in fiecare zi ii livrez presedintelui cele mai importante informatii pe care le avem."Programul nuclear al Coreei de Nord e un subiect important pentru CIA. "Credem ca va avea puterea sa lanseze rachete nucleare spre SUA in cateva luni", spune Pompeo. "Noi trebuie sa furnizam presedintelui informatii importante care ii vor oferi mai multe optiuni pentru a micsora acest risc", a sustinut el. Pompeo a spus ca atat presedintele cat si CIA, sunt constiente ca un conflict militar ar duce la distrugeri masive si la pierderi de vieti.Intrebat daca liderul nord-coreean Kim Jong-un ar putea fi indepartat de la putere, Pompeo a raspuns: "Orice este posibil", fara sa ofere mai multe detalii.Mike Pompeo a devenit directorul CIA la sfarsitul lunii ianurie 2017.In noiembrie vor avea loc alegeri pentru toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentantilor si pentru 33 din cele 100 de locuri din Senat.Citeste si:Mike Pompeo este noul director al CIAPresa din SUA sustine ca Rex Tillerson va fi inlocuit cu Mike Pompeo ...citeste mai departe despre " Seful CIA spune ca Rusia va incerca sa influenteze alegerile americane de anul acesta " pe Ziare.com