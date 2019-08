Decizia lui Gheorghiev de a demisiona a fost aprobata de parlamentul bulgar cu 120 voturi pentru si trei impotriva, informeaza Reuters.Procurorul-sef al Bulgariei, Sotir Tatarov, a afirmat in luna aprilie ca Plamen Gheorghiev se afla printre cei anchetati in acest scandal, pentru presupuse declaratii false legate de circumstantele in care el si sotia sa au achizitionat un apartament in Sofia.Presedintele Rumen Radev i-a retras sprijinul lui Gheorghiev, care preluase conducerea Comisiei anticoruptie in martie 2018.Plamen Gheorghiev a negat insa ca ar fi vinovat in acest caz. "Nu am comis nicio infractiune. Am luat cu mult timp in urma decizia de a demisiona. Familia mea a fost tinta unei incredibile hartuiri din partea anumitor media", a declarat el in fata presei in parlamentul bulgar.Gheorghiev nu a inclus in declaratia sa de avere o terasa cu suprafata de 186 de metri patrati in cladirea unde locuieste, potrivit anchetatorilor.Vicepresedintele partidului GERB, Tvetan Tvetanov, a demisionat din functia de deputat in luna martie dupa acuzatii similare.Scandalul imobiliar a dus, de asemenea, la demisia ministrului justitiei si a doi secretari de stat, demnitarii fiind acuzati de cumpararea unor apartamente spatioase in Sofia la preturi inferioare pretului pietei, de la acelasi dezvoltator imobiliar de la care si-a achizitionat locuinta si Plamen Gheorghiev. ...citeste mai departe despre " Seful Comisiei anticoruptie din Bulgaria a demisionat, din cauza unui amplu scandal imobiliar " pe Ziare.com