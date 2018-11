Roberts, nominalizat de presedintele republican George W. Bush, a declarat, miercuri, ca Statele Unite nu au "judecatori ai lui Obama, ori judecatori ai lui Trump, judecatori ai lui Bush, ori judecatori ai lui Clinton", informeaza Associated Press."Ceea ce avem este un grup extraordinar de judecatori dedicati, care fac tot ce pot mai bine pentru a face in mod egal dreptate", a completat judecatorul sef."Justitia independenta este ceva pentru care ar trebui sa fim cu totii recunoscatori", a conchis Roberts.A fost pentru prima oara cand seful Curtii Supreme a contrazis o afirmatie a lui Trump, care in mai multe randuri a criticat judecatorii care au hotarat impotriva politicilor sale.Replica lui Trump nu s-a lasat mult asteptata, liderul de la Casa Alba punand din nou la indoiala independenta judecatorilor nominalizati de predecesorul sau si confirmati de Senatul SUA, facand in mod specific referire la Curtea Federala de Apel a Circuitului IX."Imi pare rau, domnule judecator sef John Roberts, dar chiar avem judecatori ai lui Obama si ei au un punct de vedere mult diferit de cel al celor care sunt insarcinati cu siguranta tarii noastre", a scris presedintele pe Twitter Disputa intre Trump si Roberts a pornit de la decizia unui judecator de la Curtea Federala de Apel a Circuitului IX de a suspenda aplicarea noilor politici ale Administratiei de la Washington privind azilantii. Noile politici stipulau printre altele ca imigrantii vor putea cere azil numai la un punct oficial de trecere a frontierei. Masura ar insemna ca imigrantii vor avea de asteptat saptamani, daca nu chiar luni, pana sa poata aplica pentru drept de azil. ...citeste mai departe despre " Seful Curtii Supreme din SUA, in conflict direct cu Trump " pe Ziare.com