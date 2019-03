Seful de cabinet al lui Juan Guaido a fost arestat de agenti secreti venezueleni: SUA cer eliberarea lui imediata

"Astazi, Roberto Marrero a fost rapit de SEBIN", a declarat parlamentarul Sergio Vergara, reprezentant al opozitiei, referindu-se intr-un comentariu difuzat prin Instagram la Serviciul de Informatii Bolivarian al Venezuelei. Resedinta lui Vergara a fost perchezitionata in aceeasi zi, anterior anuntului despre asistentul lui Guaido, relateaza Reuters."E clar ca dictatura continua sa rapeasca cetateni", a apreciat un alt parlamentar din opozitie, Franklyn Duarte, intr-o inregistrare video distribuita de biroul de presa al lui Guaido. Si resedinta lui Duarte a fost luata cu asalt de agenti.Ministerul venezuelean al informatiilor nu a raspuns imediat unei solicitari a Reuters de a comenta evenimentele.La randul sau, Juan Guaido a denuntat arestarea lui Marrero, afirmand ca nu stie nimic despre soarta lui.''L-au arestat pe Roberto Marrero, seful meu de cabinet, acuzandu-l ca detine doua pusti si o grenada (...) Arestarea a avut loc in jurul orei 2.00 (6.00 GMT) . De atunci, nu stim nimic despre soarta lui. El trebuie eliberat imediat '', a scris Guaido pe Twitter Statele Unite ale Americii (SUA) au cerut eliberarea imediata a ''sefului de cabinet'' al presedintelui interimar venezuelean autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP.''SUA condamna raziile intreprinse de catre serviciile de securitate (ale presedintelui venezuelean Nicolas) Maduro si detentia lui Roberto Marrero, seful de cabinet al presedintelui interimar'' Juan Guaido, a scris pe Twitter secretarul de stat american Mike Pompeo.''Facem apel la eliberarea lui imediata. Le vom trage la raspundere pe toate persoanele implicate'', a adaugat el.Juan Guaido s-a autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei in ianuarie, invocand prevederi constitutionale pentru a-l inlocui in functia de sef al statului pe Nicolas Maduro, pe motiv ca acesta a fost reales in 2018 prin frauda. Arestarea lui Marrero constituie, dupa aprecierea Reuters, un indiciu privind intentia regimului Maduro de a reprima opozitia.Citeste si:Pana de curent din Venezuela face victime: 15 oameni au muritVenezuela: Parlamentul decreteaza starea de alerta si suspenda livrarile de petrol catre Cuba. Nimeni nu munceste nici azi in toata taraAmerica ...citeste mai departe despre " Seful de cabinet al lui Juan Guaido a fost arestat de agenti secreti venezueleni: SUA cer eliberarea lui imediata " pe Ziare.com